Uppgifter: Planerar att kasta ut Ryssland

Headlines Blogg

TYSKLAND

Bild rubbar stort på ”Rauswurf!” – uteslutning. Tidningen uppger att Fifas restriktioner mot Ryssland bara är ett första steg. Fifa och Uefa planerar att med internationella olympiska kommittén, IOK, fatta ett gemensamt beslut om att stänga av Ryssland. Samtal mellan organisationerna pågår, skriver Bild. I går meddelade Fifa att Ryssland får spela klart VM-playoff under annat namn, utan nationalsång och på neutral plan. Sverige, Polen och Tjeckien – lag som är i rysk väg mot VM – vägrar möta Ryssland efter invasionen av Ukraina.

Leipziger Volkszeitung räknar in en seger för RB Leipzig (1-0 över Bochum) men är måttligt imponerad över Emil Forsberg. ”Det händer bra saker när han har bollen. Problemet? Han har inte bollen tillräckligt ofta”, skriver tidningen och ger Forsberg 3 av 6 i betyg (1 är bäst). En RB Leipzig-spelare kommer med i Kickerns Omgångens lag, superheta Christopher Nkunku (se Omgången lag här).

ANNONS

Ruhr Nachrichten slår fast att ”Säsongen är till slut över” för Dortmund. Fler tappade poäng i går (1-1 mot Augsburg) gör att jakten på Bayern München avskrivs. I förra veckan blev Dortmund utslaget i Europa League och tyska cupen är ett minne blott. Samtidigt konstaterar Bild att Erling Haalands comeback dröjer ytterligare. Det har nu gått 37 dagar sedan han skadade en lårmuskel. Hans rehab har inte gått så snabbt som förväntat. Även matchen mot Mainz till helgen är i fara. Haaland har fortfarande problem med ruscher och skott.

ENGLAND

Daily Express ser ett ”Heaven and Kell”. Det finns nämligen inget helvete för Liverpool, bara Kelleher. Han blev matchhjälte i ligacupfinalen (0-0 mot Chelsea, 11-10 e str). ”Världens bästa andremålvakt”, säger tränare Jürgen Klopp om Kelleher som dessutom klev fram och slog in den avgörande straffen.

ANNONS

Daily Telegraph hör Chelseatränaren Thomas Tuchel försvara Kepa Arrizabalaga, som han bytte in till straffsparksläggningen. Målvakten missade sedan sin straff och Liverpool vann. ”Ingen skuld på honom, lägg skulden på mig”, säger Tuchel. Luis Diaz och Kai Havertz får tidningens högsta betyg, 9 av 10. Mer Chelsea. I helgen lämnade Roman Abramovitj ifrån sig förvaltarskapet till Chelseas välgörenhetsstiftelse. Men stiftelsen, där bland annat damlagets tränare Emma Hayes ingår, har fortfarande inte gått med på förvaltarskapet. Stiftelsen anser sig sig fortfarande ha stora obesvarade frågor och överväger idén som kom som en överraskning, skriver Telegraph. The Athletic skildrar kluvenheten inom klubben ytterligare.

Daily Mail ropar ut ”Skäms!” i en stor rubrik. Den riktar sig inte till Kepa eller Abramovitj utan till Fifa. För Fifas inledande beslutet att inte kicka ut Ryssland ur turneringar, som VM-playoff väcker ilska. Exempelvis Sverige har inga planer på att möta Ryssland. Fortsättning lär följa (se Bild under Tyskland). Liverpooltränaren Jürgen Klopp fördömer för övrigt Vladimir Putin och invasionen av Ukraina med orden ”en riktigt dålig människas krig”.

ANNONS

The Guardian får på sportettan med det omskakande tränarskiftet i Leeds United. Omåttligt populära Marcelo Bielsa får packa resväskorna och Jesse Marsch väntas anlända. Enligt Guardian kan den tidigare RB Leipzig-tränaren presenteras redan i dag.

BBC Sport-profilen Garth Crooks har för andra veckan i rad med Dejan Kulusevski i Omgångens lag. ”Han håller snabbt på att bli en favoritspelare för mig”, medger Crooks.

ITALIEN

Corriere dello Sport beskriver det som att ”Napoli flyger och drömmer”. Flyger resultatmässigt, drömmer om scudetton. I går säkrade Fabián Ruiz segern i de sista skälvande sekunderna av tilläggstid (2-1 mot Lazio). Nu leder Napoli Serie A. Tränare Lucian Spalletti var stridslysten efter matchen, ”Jag har hört hur alla gnäller om att det här laget saknar karaktär. Nu vill jag höra vad de har att säga”. Av vidskepelse nämner man aldrig scudetto i Neapel. Spalletti följer den linjen. ”Vi slåss om den högsta placeringen i ligan, ordet ’scudetto’ är något ni andra får använda”, säger han. Roma, med avstängde tränaren José Mourinho i en buss utanför, vann till slut (1-0 mot Spezia). ”Roma, det krävdes 31 skott”, är CdS-rubriken. Som så många gånger förr var det Tammy Abraham som skrev in sig i målprotokollet. ”Jag älskar den här klubben och staden”, säger Abraham.

ANNONS

La Gazzetta dello Sport ger också Roma rampljuset men säkert inte på det sätt klubben önskat. ”Zaniolo, jag gillar Juve”. Det bygger på den smala upptäckten att Romastjärnan lajkat ett inlägg av Dusan Vlahovic som firade Juves seger mot Empoli i lördags. Zaniolo ses som Juves mål nummer ett och mittfältaren vill inte förlänga med Roma. Annars är tidningens fokus på Milan-Inter. Derby om en cupfinalplats i morgon. Derby om spelare i sommar. Båda klubbarna är intresserade av Sassuolos landslagsanfallare Gianluca Scamacca. Båda klubbarna är intresserade av Empolis back Mattia Viti. Dessutom lurar Inter i vassen när Franck Kessié, av allt att döma, lämnar Milan på en fri transfer efter säsongen. På tal om Milan uppdaterar GdS läget med Zlatan Ibrahimovic. Han kommer inte att spela morgondagens derby och troligen inte heller mot Napoli. Själv sa Ibrahimovic apropå sin framtid i går att han ”inte kommer inte sluta förrän jag vunnit något med Milan” (se klipp här).

ANNONS

SPANIEN

Mundo Deportivo beskriver Alexander Isak som ”bipolär” i den mening att det är både högt och lågt från svensken. Han var både farlig och tappade bollar när Real Sociedad vann (1-0 mot Osasuna). Marca ger honom ljumma betyget en stjärna av tre. Tilläggas kan att alla februarimatcher nu passerat utan att Isak gjort ett enda mål. Februari har annars av spanska medier målats ut som hans mest fruktsamma. Under de två tidigare säsongerna har drygt vart tredje mål kommit då.

Sport täcker förstasidan med ”Fria tyglar!”. Mundo Deportivo har ”Med full fart”. Barcelona flyger. Gårdagens seger (4-0 mot Athletic) var den tredje raka och den tredje raka med fyra mål framåt. Ousmane Dembélé gjorde ett succéinhopp med ett mål och två assist. ”Om han spelar så här kan ni behålla visslingarna för er själva”, skriver Sport i betygssammanställningen. Dembélé, som visslats ut av fansen efter sin vägran att förlänga kontraktet, får tillsamman med Pedro högst betyg, 8 av 10. På annat håll uppger tidningen att Barça närmar sig Franck Kessié. Kontakter hade sedan tidigare upprättats med mittfältaren, som planerar att lämna Milan på en fri transfer i sommar, men har nu intensifierats.

ANNONS

Marca hyllar omgången skrällspelare, Villarreals mittfältare Yeremi Pino. På förstasidan är 19-åringen ”Yeremi Poker”, för att han gjorde fyra mål, som på spanska kallas poker (5-1 mot Espanyol). Inne tidningen är rubriken ”MbaPino”. Marca delar också ut ett ”Hysén-betyg”, över rådande betygsskalan. Pino får fyra stjärnor av tre möjliga. Själv tyckes Pino mest glad för sin pappa, som stötte honom genom åren. ”Min pappa har aldrig sett mig göra ett mål, och nu fick han se fyra”, säger Pino till Cadena SER.

FRANKRIKE

L’Equipe ringar in segerskytten Gabriel Gudmundsson som en av två utropstecken i Lilles seger (1-0 mot Lyon). ”Hans snabbhet, hans kraft och han vänsterfot gav Lille luft under vingarna”, skriver L’Equipe och ger vänstermittfältaren (det är där han verkar fungera bäst) 7 av 10 i betyg. Men rubrikerna efter matchen handlar om Lyons ilska. Ett bortdömt mål beskrivs av tränare Peter Bosz som både ”skrattretande” och en ”skandal”. En anklagande finger riktas mot domare Clément Turpin. ”Alla säger att han är Frankrikes bästa domare men han är inte den bästa för Lyon”, säger Bosz. Jens Cajuste missade på nytt match med Reims, men en annan svenskfödd spelare hade en avgörande roll i lagets vändning i går (2-1 mot Monaco). Arbër Zeneli, en gång Elfsborg, kom in med tio minuter kvar och spelade fram till båda målen. Anel Ahmedhodzic spelade från start för Bordeaux. Laget fick med sig en poäng (1-1 mot Clermont) och Ahmedhodzic godkända 6 i betyg.

ANNONS

ÖVRIGT

Cameroun24 (Kamerun) hävdar att Kameruns förbundskapten planerade att ta ut Anthony Elanga till dubbelmötet med Algeriet i slutet av mars. Förbundsordförande Samuel Eto’o ska själv ha varit i kontakt med Anthonys föräldrar. Men även om pappa Joseph i kamerunska medier uppgetts positiv så ser Cameroun24 nu Anthony Elanga som förlorad. Han väntas tas ut och acceptera det svenska a-landslaget inom kort.

Transfermarkt (USA) uppger att flera MLS-klubbar är intresserade av Joakim Nilsson i Arminia Bielefeld. Sedan tidigare är det känt att St Louis City erbjudit landslagsbacken kontrakt.

Sport-Express (Ryssland) välkomnar Fifas beslut att inte kasta ut Ryssland ur VM, att Fifa inte nått”komplett absurditet” och ”vikt ner sig” för kraven från Polen, Sverige och Tjeckien. ”Med eller utan flagga, det här kommer inte få oss att heja mindre på våra grabbar. Det nyligen avslutade OS är ett bevis för det”, skriver Konstantin Alkseev, tidningens fotbollsansvarige.