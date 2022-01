Isak framme vid sin favoritmånad

Headlines Blogg 08:50

SPANIEN

Marca är som andra spanska tidningar bara en siffra. ”21”. Antalet Grand Slam-titlar som Rafael Nadal har efter triumfen i Australien Open. Siffrorna 27-26 nämns knappt. Så till fotbollens siffror: Både Marca och AS påpekar att Alexander Isak med förväntan kan närma sig kommande matcher. Februari är hans favoritmånad på hela året. I Real Sociedad har han gjort 14 mål på 11 matcher i februari, åtta mål på sex matcher första säsongen och sex mål på fem matcher förra säsongen, skriver Marca. AS uppger att det är ytterligare ett mål som ska läggas till februariskörden förra säsongen, och menar att Isak har gjort 15 av sina 41 mål i den kommande månaden. Det innebär drygt var tredje mål. På torsdag väntar första februarimatchen, mot Real Betis i spanska cupen.

Sport får i alla fall med lite fotboll på förstasidan. Barcelona förhandlar med Arsenal om Pierre-Emerick Aubameyang. Sport hävdar att anfallaren är beredd att ge upp en stor del av sin lön för att lånet ska bli av. Men först vill Barça säkra att Ousmane Dembélé lämnar klubben. Förhandlingar pågår enligt uppgift med PSG. Kanske kan lite stålar bli aktuellt i utbyte. Kanske kan ett byte bli aktuellt. Både Cadena SER och Cadena Cope nämner Mauro Icardi, Cope även Juan Bernat. Men franska L’Equipe är skeptisk (se under RMC Sport). Marca menar att ”desperata” Barcelona, liksom sista augusti, står inför ännu en ”Deadline Day” som inte är bra för hjärtat.



ENGLAND

Daily Mirror täcker större delen av nyhetsettan med anklagelserna mot Mason Greenwood för misshandel och sexuella trakasserier av sin ex-flickvän. Man United-anfallaren togs in till förhör i går av polisen och är tills vidare avstängd från träning och spel med sitt lag. Därav att både Mirror, Daily Star och The Sun alla har ”Håll dig borta” som dominerande rubrik på sporten. Mirror spekulerar på annat håll i att Arsenal överväger om klubben ska betala utköpsklausulen (90 milj euro) för Alexander Isak eller återkomma till sommaren. Samtidigt förekom uppgifter om Milans intresse för Isak (se Gazzetta dello Sport) och Arsenals intresse för Álvaro Morata.

Daily Mail vill dra Greenwood-ärendet vidare. ”Kommer våldtäktsgripandet av den engelska stjärnan bli fotbollens Me Too-ögonblick?”, undrar tidningen på nyhetsettan. Krönikören Martin Samuel menar att det blir en vattendelare för hur fotbollen handskas med situationen. Mail fortsätter sedan med att placera Greenwood i dålig dager under rubriken ”Manchester United har varit oroade över Greenwoods ego en tid, han har en ansträngd relation till Cristiano Ronaldo och hans Englandskarriär har inte återhämtat sig efter skandalen på Island”. Mail noterar vidare att Christian Eriksen genomgått all hjärt- och läkarundersökning och är klar för att skriva på för resten av säsongen med Brentford – och på morgonen bekräftade Londonklubben värvningen.

Metro prata också Manchester United-stjärnor men med fokus på planen. Unitedlegendaren Bryan Robson tror att Anthony Elanga fått fart på Marcus Rashford, som haft en tung första halva på säsongen. ”Jag tror att då han (Anthony Elanga) varit i laget några gånger så verkar det ha fått Marcus (Rashford) att skärpa till sig, Marcus vet att han måste jobba hårt, han måste börja göra mål igen, vilket han visat i senaste matcherna”, säger Robson, som gillar det han sett av svensken, ”Han har haft mycket energi, han är modig och snabb, han har stor potential”.

The Guardian nämner inte Greenwood med ett ord varken på sin nyhets- eller sportetta. I stället ligger fokus på övergångar. Särskilt på Everton. Frank Lampard är överens med klubben om ett tränarkontrakt över två och ett halvt år (läs även Peter Hyllmans blogg ”Vad talar för att Frank Lampard blir bra för Everton?”). Dessutom är Everton överens med Manchester United om ett lån av Donny van de Beek. Båda presenteras i dag. På andra sidan Stanley Park har Liverpool gjort klart med Luis Díaz från Porto och troligen också stortalangen Fábio Carvalho från Fulham.

The Times ger som de flesta andra engelska tidningar bara en lätt krusning på vattenytan åt Tottenhams värvning av Dejan Kulusevski. Han följer med i en uppsamlingsartikel för övergångar.

Daily Telegraph uppmärksammar Ole Gunnar Solsjkaer. Den tidigare Unitedtränaren var på plats och fick se sin dotter Karna debutera för Uniteds damer (2-0 mot Bridgewater). Watfords nya tränare Roy Hodgson vävde in på Ken Sema i snacket vid en supporterchatt. ”Jag hade lite kul åt att prata på svenska med Ken Sema. Jag tror inte han haft en tränare i Italien eller England som kan prata svenska!”, sa Hodgson.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger ännu en gång Zlatan Ibrahimovic störst rubrik. I helgen var det för att framtiden var osäker. Nu är det för att den troligen fortsätter i rödsvart. Satsar ett år till och spelar VM – om inte skadorna sätter stopp. GdS tolkar hans inlägg i sociala medier, ”Den siste mohikanen”, som ett tecken på att han planerar att fortsätta och påpekar hur många om kommenterar att han ska göra just så. Och så avslutas den långa artikeln någonstans mitt emellan: ”Inom de närmaste månaderna kommer Ibra att se om drömmen att spela ett tredje VM vid 41 års ålder kan bli verklighet, och samtidigt om Milans ambitioner att slåss om scudetton tar mer konkreta former. Kommer ett nytt kapitel i den oändliga sagan att blomma i vår?”. Sedan spekulerar tidningen i att Alexander Isak eller Jonathan David kan bli nästa anfallare att ansluta och växa under Ibrahimovics vingar. Tidningen nämner flytten för Dejan Kulusevski och Rodrigo Bentancur från Juventus till Tottenham och avslutar, ”För dem vägde även Max Allegris åsikt tungt och – låt oss säga – han tillhörde inte deras 50 största beundrare”. La Repubblica är imponerad över att Juve fått ut så mycket som upp till 45 miljoner euro för Kulusevski (inkl låneavgift, utköpsklausul och bonusar) ”trots att spelarens värde under de 18 månaderna (i Juve, min anm) helt klart minskat”. Själv sa Kulusevski på flygplatsen innan avresa, ”Jag har trivts bra. Jag hoppas återvända en dag”.

Corriere dello Sport lägger tyngdvikten vid Juventus mercato. ”Max scudetto” syftar på att klubben överraskat och är inte bara den gamla damen utan också transfermarkandens ”drottning”. Efter Dusan Vlahovic följer Denis Zakaria i dag. Dessutom uppges Juve bräda Turinrivalen Torino på Federico Gatti, som ansluter från Frosinone efter säsongen.

FRANKRIKE

L’Equipe ger stort utrymme till ”Ndombélés oväntade återkomst”. Lyon är överens med Tottenham om ett lån för resten av säsongen. En köpoption förhandlades också in under söndagskvällen. Romain Faivre ansluter också under måndagen från Brest. En som inte ansluter är förstås Dejan Kulusevski. Men enligt L’Equipe försökte tränare Peter Bosz de senaste dagarna få klubbledningen att värva svensken. ”Ett för närvarande omöjlig mål för Lyon”, avslutar tidningen om uppgiften.

RMC Sport dök under natten ner i fallet med Ousmane Dembélé. Med bara timmar kvar innan transferfönstret stänger är mycket fortsatt oklart. Enligt Foot Mercato finns en muntlig överenskommelse mellan fransmannen och PSG. En övergång är att vänta nu eller i sommar. Manchester United försöker men är för sent ute. L’Equipe har helt annat perspektiv. Tidningen menar att Barcelona via en mellanhand försökt sälja Dembélé till PSG, Man United och Chelsea, men fått nobben. PSG ska också ha varit kallsinnig till ett spelarbyte. Den katalanska klubben har också vänt sig till Tottenham men dit ville inte spelaren. Dembélé själv vill dock gärna till England och allra helst till Chelsea. Men L’Equipe tro oavsett att det är ”små chanser” att Dembélé byter klubb i dag.

TYSKLAND

Kicker lockar med en intervju med Leroy Sané. Bayerns överlägsenhet kommer på tal. Blir den tråkig? ”Från utsidan är det kanske lite mer spännande i England, även om Manchester City nu leder med nio poäng. Men vi fotbollsspelare lirar för att vinna, så för oss spelar det ingen roll om någon är två, fem eller tio poäng efter. Det viktigaste är att få hålla upp bucklan”, säger Sané. De goda nyheterna kring Emil Forsberg och hans comeback fortsätter. Den här veckan kommer han att delta fullt ut i den kollektiva träningen och enligt RB Leipzig-tränaren Domenico Tedesco finns svensken ”definitivt med i truppen” mot Bayern München på lördagen.

Bild har på morgonen störst transferrubriker i Max Kruses klara flytt från Union Berlin till Wolfsburg samt Denis Zakarians snart klara flytt från Mönchengladbach till Juventus. Enligt Sport1 kan Mönchengladbach dra in totalt åtta miljoner euro, inklusive bonusar, på mittfältaren.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) lyssnar till en missnöjd stämma efter Portos försäljning av Luis Díaz till Liverpool. Den tillhör lagets tränare Sérgio Conceição. ”När det finns lite eller ingen planering får man se över sina mål och fundera på den närmaste framtiden”, säger han. Sérgio Conceição påminner också om att Porto även tappat Jesús Corona (Sevilla) och Sérgio Oliveira (Roma) och får frågan om han tror på några nyförvärv på Deadline Day. ”Jag vet inte”, svarar Sérgio Conceição.

Ekstra Bladet uppmärksammar på morgonen att ”FCK köper önskespelare”. Akinkunmi Amoo från Hammarby är till slut klar för FC Köpenhamn. Enligt tidigare uppgifter i Ekstra Bladet och Aftonbladet kostar Amoo motsvarade 46 miljoner svenska kronor, plus bonusar och vidareförsäljningsklusul. Hammarby skriver på sin hemsida endast att det är ”den största försäljningen hittills i klubbens historia”.