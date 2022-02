Lundh: "Får ta höjd för att beslutet kan utmanas av Ryssland"

I går, söndag, kommunicerade Fifa att Ryssland tillåts spela vidare i deras tävlingar. Knappt ett dygn senare tvärvändde Fifa och, tillsammans med Uefa, uteslöt alla ryska lag - både landslag och klubblag - på obestämd tid.

- Det är väldigt anmärkningsvärt att Fifa, mindre än ett dygn efter att man i går kommunicerade att Ryssland får spela matcher, nu svänger. Cynikern i mig säger att Fifa-ledningen, med Gianni Infantino (president) i spetsen som har stått Vladimir Putin väldigt nära, helt enkelt ville kommunicera beslutet i går för att kunna peka på det när Ryssland undrar "Vad håller ni på med?". Då kan man säga att "Vi tog det här beslutet, men fick vika oss när IOK (Internationella olympiska kommittén) la trycket på idrotten", säger Olof Lundh och fortsätter:

- Trycket från IOK ledde till att Fifa och Uefa tog det här beslutet. Sen är det naturligtvis ett klokt beslut av Fifa att följa IOK. Det är så oerhört många länder som har gått ut och sagt att de inte tänker spela mot Ryssland, att det helt enkelt inte går med det här angreppskriget.

Olof Lundh berättar vidare att ryska reaktioner på beslutet kan följa närmaste tiden.

- Ryssland är jättebesviken. Redan i går, när Fifa kommunicerade att de ska spela på neutral plan utan nationalsång och supportrar, var de upprörda. De förberedde sig för att spela matchen (mot Polen) i Moskva, och hade de vunnit den hade de mött vinnaren mellan Sverige och Tjeckien i Moskva. De var helt inställda på att spela den matchen, säger han.

- Det här är ett historiskt beslut. Man får gå tillbaka till EM 92 då Jugoslavien blev utkastat, men då fanns det FN-sanktioner som gjorde att man kunde kasta ut dem, eller att Uefa tvingades. Det här är ett beslut som idrotten har tagit själva och där man i det längsta låtit idrotten vara med. Det är ny mark, så man får ta höjd för att beslutet kan utmanas av Ryssland.

Lundh fortsätter:

- Det finns en speciell idrottsdomstol, Court of Arbitration for Sport i Schweiz. Vi vet att när man försökt stänga av ryska idrottare efter dopingskandaler i andra sporter att de har utmanat besluten i den här skiljedomstolen för idrott. Men det är ont om tid. Playoffet spelas 24 och 29 mars och lottningen till VM i Qatar är 1 april. Det är ett historiskt beslut som Fifa har tagit under tryck.

Praktiska konsekvenser av Fifas beslut blir nu att Polen, som skulle mött Ryssland i semifinal, går vidare direkt till final. Där kommer man att ställas mot vinnaren mellan Sverige och Tjeckien.

Samtidigt väljer Uefa att bryta avtalet med ryska storsponsorn Gazprom.

- Beslutet kan absolut ge ekonomiska konsekvenser. Men jag tror att man har kalkylerat att det är värt kostnaden. Trycket på Fifa och Uefa, även IOK, har varit så stort att det blev ett våldsamt tryck kring att vi måste distansera oss från Ryssland. Vi ser sanktioner på många ställen, bland annat från EU och USA. Jag tror att idrotten kände sig tvungen att agera och det kommer komma fler beslut inom andra idrotter. Men det är ett tungt ställningstagande av Fifa och Uefa.