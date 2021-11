Seger om storpubliken: "Jag hoppas vi kan bjuda på bra fotboll"

Sverige har en god chans att koppla ett järngrepp om VM-kvalgruppen vid vinst mot Finland. Det har lockat till sig ett stort intresse och ett fullsatt Gamla Ullevi är att vänta. Storpubliken ska hjälpa Sverige till tre poäng.

- Det ska bli jätteroligt. 2013 var det slutsålt senast och att publiken kommer visar på ett stort intresse. Det ska bli kul och jag hoppas vi kan bjuda på bra fotboll, säger den svenska lagkaptenen till TV4.

Hur mycket betyder det nere på planen?

- Det är allting. Det är inramningen och stämningen. Du får den där extra energiboosten som blir därute när det är fullsatt av blågula fans. Det är det finaste du kan få uppleva som fotbollsspelare. De matcherna är få, men också de du alltid kommer att minnas.

Kommer det kunna hjälpa er att trycka in fler mål än ni gjort under hösten?

- Förhoppningsvis, ja. Men sen ska man spela därute och det hjälper inte att man skriker in bollen för då hade det varit lätt att spela fotboll. Men det är klart att det hjälper och ger det där lilla extra när man får en fast situation eller kommer i ett läge. Det bästa som finns är att göra mål när det är mycket folk, så det ger anfallsspelarna lite extra.

Sverige kan möta det mest offensiva laget i gruppen. Finland har stått för sex mål på sina tre matcher och det svenska laget är förberett på en annan matchbild än i de tidigare kvalmatcherna.

- Det är svårt att säga hur Finland kommer att spela. Man vet inte vad de tänker rent taktiskt. De har spelat lite både och, ibland högt och ibland lågt. Det blir en tajt och tuff match, men det finns ytor att utnyttja. Jag hoppas också vi kan få lite kontringsmöjligheter vilket vi inte haft så mycket av i kvalet hittills.

Kravbilden är hög på det svenska landslaget. Trots segrarna, har viss kritik funnits mot anfallsspelet i matcherna. En press som landslaget trivs med, även om Seger är tydlig med att fler matcher blir allt svårare.

- Fotbollen växer ute i världen, speciellt i Europa. Det finns förväntningar att vi ska leverera som lag och vi vill vara med däruppe. Jag tycker vi har ett bra landslag och vi ska kunna vara med i mästerskapen. Sedan blir det tuffare hela tiden och det måste folk förstå. Vi vill såklart vinna varje match, men det blir tuffare.

Caroline Seger fanns inte med under förra samlingen, men förväntas gå in på det svenska mittfältet igen bredvid Filippa Angeldahl.