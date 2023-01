SPELARBETYG: Duo stack ut i Sveriges seger

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd





-





Jacob Widell Zetterström

UT 46. Målvakten stod för en mycket bra landslagsdebut. Räddade Sverige från flera baklängesmål och tog straffen som gav Island 1-0 via returen.

Jacob Ondrejka

Målskytt. Modig och ville mycket. Var väldigt involverad. Utmanade fint i början och tog sig in i straffområdet och avslutade, men bollen täcktes till hörna. Sedan ett skott som smet utanför. Satte både Edvardsen och Asoro i bra lägen. Borde kanske ha frispelat Nanasi?

Bilal Hussein

IN 63. Stod återigen för ett piggt inhopp. Mittfältaren var rörlig och bra med bollen. Det lyfte Sverige.

Sebastian Nanasi

UT 77. Bra i första halvlek, men försvann lite i andra. Finurlig och visade några gånger upp fin teknik och kvickhet. Stod bland annat för en vass dribbling och genombrott och fick friläge, men i svår vinkel och missade. Svag trea.

Josafat Mendes

Hade fint samspel med Ondrejka vid något tillfälle. Såg lite avvaktande ut till en början men högerbacken var totalt sett helt okej.

Edvin Kurtulus

Lagkapten och en av Sveriges mer erfarna spelare på planen. Var varken klockren med eller utan boll. En okej insats.

Gustaf Lagerbielke

Mittbacken bjöd på flera fina långa passningar och visade att han är vass med boll, men var desto mer olycklig defensivt. Svajade till i flera situationer.

Elias Andersson

Kändes inte helt påkopplad defensivt, där han ibland var steget efter motståndaren. Dessutom imponerade han inte alltid i passningsspelet. Men blixtrade till med ett fint frisparksmål till 1-1. Slog dessutom hörnan som gav 2-1.

Oliver Dovin

IN 46. Keepern hoppade in i paus och såg mer osäker ut än Widell Zetterström. Var exempelvis inte distinkt nog i en farlig luftduell.

Omar Faraj

IN 63. Forwarden hann få till en fin aktion där han fintade bort isländska backar men fick se sitt avslut täckas bort och dessutom var ett annat skott på väg att touchas in.

Armin Gigovic

UT 77. Gick hårt in i en duell med dobbarna före och ska vara glad att han inte fick syna något kort. Hade sedan svårt att komma in i matchen och sprang och slet utan att det hände så mycket.

Carl Gustafsson

UT 63. En ganska ojämn insats där han blandade och gav i passningsspelet och i duellspelet. En del fina och snabba passningar, men också några som slogs bort.

Victor Edvardsen

UT 63. Hade några bra kombinationer och hittade bland annat Ondrejka i djupet, som i sin tur borde ha frispelat Nanasi. Hotade inte tillräckligt och kom aldrig till några lägen.

Joel Asoro

UT 84. Fick inte så mycket att jobba på i djupet, där han är vass. Borde kanske ha gjort det bättre när han sattes i ett fint läge i straffområdet av Ondrejka? Tog en del stryk och fixade bland annat frisparken som ledde till 1-1-målet.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Yasin Ayari (IN 77), Samuel Gustafson (IN 77), Moustafa Zeidan (IN 85)