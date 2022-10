SPELARBETYG: Elin Rubensson - bäst på planen mot Frankrike

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

Amanda Ilestedt

Väldigt stabil i defensiven men hade kunnat ställa till det med en svag passning tillbaka till Musovic. Stark i dueller med Cascarino och följsa. Räddade upp Björns tabbe och gjorde sedan 2-0-målet på hörna.

Nathalie Björn

Stod för en stabil insats i backlinjen och bidrog med den trygghet och speed som Sverige saknade mot Frankrike. Kunde ha ställt till det i en situation med en supertabbe men räddade upp med sitt följsamma försvarsspel.

Filippa Angeldahl

UT 61. Det tog endast 25 sekunder för Angedahl att presentera sig själv inför ett fullsatt Gamla Ullevi. Mittfältaren visade på styrka i duellspelet och vann en hel del bollar - var följsam och stressade de franska spelarna. En svag fyra.

ANNONS

Elin Rubensson

Sveriges bästa spelare på plan - visade på en stor trygghet på mittfältet. Vann mycket dueller, trygg i passningsspelet och visade på mod med boll. Satte sina medspelare i bra situationer och har verkligen tagit chansen.



Zecira Musovic

Ställdes inte på ett allt för stort prov - men var pigg i de ingripandena som hon gjorde. Räddade upp en felpass som hade kunnat sluta illa.

Jonna Andersson

Inledde piggt - låg bakom passningen som hamnade vid Filippa Angeldahl till öppningsmålet. Var med i både anfallsspelet och var stabil i backlinjen. En stark trea.

Magdalena Eriksson

Stabil i defensiven och stark i luftrummet. Inte den försvarare som syntes mest men gjorde jobbet och bidrog med en stabilitet i backlinjen.

Olivia Schough

ANNONS Löpstark och visade att hon ville ha boll. Stod bra emot den franska defensiven. Kom runt flera gånger och fick in bollen i straffområdet - spelade in flera bollar som Sverige inte lyckades avsluta.

Stina Blackstenius

UT 75. Inledde piggt och var bra i djupledsspelet och ställde till det en del för fransyskorna. Kombinerade snyggt med Asllani. Såg även till att Aïssatou Tounkara fick syna det röda när Sverige fick en frispark i ett drömläge.

Fridolina Rolfö

IN 61. Kom in som en frisk fläkt och var aktiv i både defensiven och offensiven. Stod för en otroligt viktig brytning när Frankrike jagade ett reduceringsmål.

Julia Zigiotti Olme

IN 61. Även Zigiotti Olme kom in som en frisk fläkt och var stark på mittfältet. Hittade fint till Schough vid ett tillfälle. Verkligen tagit vara på chansen i Blågult efter ett års frånvaro.

ANNONS

Kosovare Asllani

UT 75. Gick inte riktigt att känna igen - slarvig med avsluten och lyckades inte hitta rätt med sina passningar. Ordnade dock hörnan som utökade Blågults ledning. Ett starkt kollektiv ger Asllani en tvåa.

Lina Hurtig

UT 61. Nästintill osynlig. Hade problem i duellspelet och kom inte till något avslut som ställde till det för motståndarna.

-

Spelade för kort tid för att betygsättas: Madelen Janogy (IN 75), Johanna Rytting Kaneryd (IN 75), Rebecka Blomqvist (IN 75)