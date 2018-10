SPELARBETYG: Försvarsduo bäst i Blågult mot Slovakien

5 - Världsklass

4 - Väldigt bra

3 - Bra

2 - Godkänd

1 - Underkänd

-

-

Martin Olsson

Bäst i det svenska laget. Han ville visa och gjorde det. Tog för sig och ville framåt, framför allt i första halvlek. Kom bort lite i andra.

Andreas Granqvist

UT 80. Såg ut att inte ta i för fullt, men när han gjorde det visade han kvalitet. Höll ihop det, vann dueller, blockerade skott och var lugn och klok med bollen.

Karl- Johan Johnsson

UT 45. Hade inte så mycket att göra. Räddades av stolpen efter ett skott utanför straffområdet. Höll nollan.

Pontus Jansson

Stabil och gick inte bort sig. Stark i duellerna,m en pådrivare och oftast först in i situationerna.

Kristoffer Olsson

Assist i debuten. Spelade fram till Sveriges 1-0-mål. Annars blandade han och gav. Blixtrade ibland till med fina och raka passningar som slog ut motståndarnas lagdelar, men slarvade en del också i passningsspel och hamnade någon gång fel i positionsspel. Kunde ha tagit för sig ännu mer.

Albin Ekdal

UT 80. Såg ut att inte ta i för fullt, men när han gjorde det visade han kvalitet. Var bra när han ville, men det var för sällan.

Oscar Hiljemark

UT 80. Svag första halvlek men spelade upp sig i andra. Tog många fina löpningar och låg bakom en hel del framåt. Bra vilja och fysik.

John Guidetti

Gjorde Sveriges mål. Det var andra landslagsmålet i karriären och det första sedan den 5 juni 2016. Gjorde i övrigt en ganska blek insats. Svag i första halvlek och spelade upp sig i andra.

Viktor Claesson

IN 65. Hoppade in och visade kvalitet några gånger. Hann inte visa jättemycket.

Marcus Berg

IN 65. Hoppade in men hann inte visa jättemycket.

Kristoffer Nordfeldt

IN 46. Släppte in ett mål efter skott utifrån. Gjorde annars ett par bra räddningar.

Jimmy Durmaz

UT 65. Fick inte till det. Hade svårt att komma loss på sin kant och kom sällan med i offensiven. Tog en del felbeslut och slarvade med passningar.

Emil Krafth

Hade problem i passningsspelet och kom ibland också fel i positionsspelet. Svag insats.

Sebastian Andersson

UT 65. Kom inte in i matchen. Hade svårt att få fast bollen och hotade inte.

Spelade för kort tid för att betygsättas: Marcus Rohdén (IN 80) Sotirios Papagiannopoulos (IN 80), Kristoffer Peterson (IN 80)