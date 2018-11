Svensson: "Blåvitt försöker göra allt de kan för att få hem mig"

Gustav Svensson har under en tid förhandlat med sin klubb Seattle om en förlängning av det avtal som löper ut i vinter. Under senaste landslagssamlingen förklarade mittfältaren att han gärna skulle vilja ha klarhet i frågan om just Seattle innan MLS-slutspelets inledning, men det har nu dragit igång utan ett besked.

31-åringen förklarar att han snart vet om det blir en fortsättning i Seattle eller inte - och mycket talar för att han stannar i ett år till.

- Klart är det inte, men det har blivit otroligt mycket närmare. Nu ser jag i alla fall att det kan bli ett kontrakt som vi båda är nöjda med. Vi i familjen trivs jättebra och jag trivs jättebra. Magkänslan är att det vore fel att flytta därifrån nu när vi trivs så bra, säger Svensson.

Landslagsmittfältaren har dock andra alternativ.

- Det finns lite i Europa, i lite olika ligor, och sen framför allt Blåvitt. De har hört av sig väldigt ofta, framför allt till min agent. De försöker göra allt de kan för att få hem mig och det är jag väldigt smickrad över, att de vill satsa på mig och kanske bygga ett lag runt mig och några andra. Vi får se om det blir till denna säsongen.

Svensson, som tidigare spelat för IFK Göteborg i två omgångar, berättar att Blåvitt fortsatt hört av sig även efter att sportchefen Mats Gren fick sparken.

- Absolut, Jonas (Olsson, tillfällig sportchef) har mycket kontakt med min agent. Han vet hur läget ser ut.

Vad som återstår innan den nya överenskommelsen med Seattle kan vara på plats?

- Det är lite smådetaljer. Om vi blir klara med det så ska de gå till ligan som sedan behöver ge sitt godkännande. Det är konstigt att jag förhandlar med klubben och sen förhandlar klubben med ligan.

På frågan om han skulle bli förvånad om det inte löser sig med Seattle säger Svensson:

- Jag och klubben kommer nog komma överens. Sen får vi se vad ligan säger. Där har jag ingen insyn eller koll på hur de tänker. Jag vet inte riktigt hur de tar ställning till det.

Han medger dock att det någonstans känns jobbigt att inte kunna komma hem till IFK Göteborg redan till nästa säsong, om det nu skulle bli så att han blir kvar i USA.

- Ja, det är klart. Jag hade väl någonstans i tankarna att det här skulle bli min sista säsong i USA och att jag sen skulle flytta tillbaka till Göteborg. Men vi trivs jättebra och ju längre tid som har gått desto mer fel har det känts att flytta när vi trivs så bra.