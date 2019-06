SvFF-basen om Johanssons död: "Ingen svensk har haft sådan påverkan på internationell fotboll"

Svenska Fotbollförbundets tidigare ordförande och Uefa-presidenten Lennart Johansson somnade under tisdagskvällen in efter en kort tids sjukdom. Det meddelade Svenska Fotbollförbundet, via sin hemsida, under onsdagsmorgonen.

SvFF:s ordförande Karl-Erik Nilsson, som just nu befinner sih på Fifas kongress i Paris, blev bedrövad och ledsen när han mottog beskedet.

- Det är klart att man både blir ledsen och bedrövad när man nås av den här typen av besked när en nära fotbollsvän lämnar oss. Lennart har levt ett långt och fantastiskt liv och har under många år kämpat med sjukdom, men vi hade naturligtvis hoppas på att få ha med honom ett tag till, men nu blev det tyvärr inte så. Det är väldigt ledsamt att få det här beskedet, säger Nilsson till Fotbollskanalen.

Nilsson lyfter Johansson som den svensk som har haft störst påverkan genom alla tider på internationell fotboll, då han bland annat var drivande i att skapa Champions League.

- Det finns ingen svensk som haft sådan påverkan på internationell fotboll som Lennart hade under många år. Det finns ingen svensk fotbollsledare som har så stor internationell respekt över hela världen som Lennart har. Han har gjort otroligt mycket för att sätta svensk fotboll på den internationella kartan och även stått för ett otroligt fint svenskt ledarskap i de organisationer han har verkat i. Han var Fifas vice president i många år och även Uefas president i många år. Han var en stor internationell fotbollsledare.

Vad skulle du säga gjorde honom unik som fotbollsledare?

- Väldigt bra ledaregenskaper. Han var beredd att lyssna till och se alla, men var även beredd att skapa dialog och inkludering i sitt ledarskap, men också beredd att fatta beslut och naturligtvis det som han kanske är mest känd för internationellt, att han var en av de drivande bakom succén Champions League som tillkom i ett ganska tufft europeiskt diskussionsklimat. Han har betytt väldigt mycket, skapat en väldigt fin anda och har en väldigt stor respekt runt sin person och sitt sätt att leda.

Hur kommer Lennart Johansson att uppmärksammas på Fifa-kongressen?

- Vi ska precis börja kongressen här och det kommer såklart att uppmärksammas. I samband med inledningen av kongressen är jag helt säker på att Fifa-presidenten kommer att uppmärksamma det här och då kommer det att märkas och beröra den här lokalen. Väldigt många européer träffade Lennart så sent som i förra veckan och naturligtvis kommer det vara ett ledsamt besked, men förstås också väldigt värdigt och fint att hela fotbollsvärlden kan få en direktinformation precis när det hänt och det är kanske på det sättet som Lennart hade velat ha det. Nu kan han få dela med sig av en sådan här ledsam nyhet till alla sina kamrater runt omkring i världen.

Nilsson meddelar även att Johanssons bortgång kommer att uppmärksammas i samband med svenska herr- och damlandslagets kommande landskamper mot Malta i EM-kvalet på Friends Arena och mot Chile i VM-premiären i Rennes, Frankrike.

- Det som kommer att ske är att i samband med våra representationslag i matchen mot Malta på fredag och damernas inledningsmatch i Rennes mot Chile, så kommer vi att uppmärksamma det, men detaljerna kommer vi att återkomma till.

Nilsson berättar vidare att han var på plats i höstas på Guldfågeln Arena när Johansson fick dela ut sin pokal "Lennart Johanssons pokal" till SM-guldvinnaren AIK. Det minns Nilssons med värme och som ett fint minne för både honom och Johansson.

- Jag hade sällskap med Lennart där och känslan för Lennart att lämna över sin egen "Lennart Johanssons pokal" till föreningen i sitt hjärta betydde oerhört mycket för honom och det känns så fint att vi kunde lyckas ordna det på det sättet att han fick vara med om det. Det var en fantastisk upplevelse för Lennart, men också tror jag för alla i AIK att se honom på plats och dela ut den. Det var ett fint minne.