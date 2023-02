Taktikkollen: Linda Sembrant - en av Sveriges bästa passningsspelare

Få har Linda Sembrants meritlista och erfarenhet. EM, OS och VM med Sverige, ligatitlar med flerfaldiga mästarna Juventus, Champions League-spel och spel i damallasvenskan och D1Arkema i Frankrike.

Sembrant gästade Their Pitch i avsnitt 58 och pratade naturligtvis om hur hon tänker, eller inte tänker, om sitt utgående kontrakt med klubblaget i Serie A Femminile. Det svenska damlandslaget har alltid haft en stor konkurrens på mittbackspositionen och när det är dags för matchdag i Duisburg där världstrean Sverige ska möta världstvåan Tyskland, kan vi också ta och kolla in Linda Sembrants data från nuvarande säsong för att se vilken typ av mittback hon är jämfört med till exempel Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson och Nathalie Björn.

Best of Linda Sembrant 2022/23

Nedan syns Sembrants spindel från fotbollsanalysplattformen PlaymakerAi som grundar sig på data från säsongen som spelas i italienska Serie A just nu. Den röda spindeln visar hennes genomsnitt sett till säsongen och den svarta står för genomsnittet på positionen mittback i Serie A. Landslagsbacken är bättre än genomsnitten i mätvärdena gain pass 90, xt passes per 90, xt carries per 90, gain carry 90, wb oh 90 padj, headers per 90 och passes %.

Vad det betyder? Sembrant är en erkänt duktig passningsspelare och det är ingen lverraskning att det är just hon som sätter fart på bollen framåt för att starta ett och annat anfall i både klubb- och landslag. Att Juventus har varit dominanta i den italienska ligan de senaste åren bidrar naturligtvis till att Sembrant har haft mycket boll. När den svenska landlagsmittbacken har valt att istället driva bollen upp i planen har det också gett resultat men att hon föredrar att passa bollen eller helt enkelt har den rollen syns tydligt i bilden nedanför som visar Sembrants progressiva aktioner från position som mittback.

Att hon är en duktig och precis passningsspelare, bra i luftdueller på huvudet och i fasta situationer, det evt vi sedan tidigare. Men något som verkligen sticker ut är Sembrants progressiva passningar i Serie A när man jämför henne med alla andra mittbackar i Italien. Bilden nedan visar att Sembrant inte bara slår flest progressiva passningar utan att hon också gör dem med stabila och lyckade resultat.

Spindeln högre upp visar också att Sveriges landslagsback är en av de bättre i Italien på att vinna bollen högt, på motståndarens planhalva (wb oh 90 padj) och hennes heatmap i defensiva aktioner visar att även om hon så klart håller sig där en mittback ska vara rent positioneringsmässigt så kan hon agera högre upp och på båda sidorna av planen om situationen kräver och ger utrymme. Det hjälper såklart till att, som tidigare nämnts, Juventus är ett av de mest dominerande lagen i ligan.

Spelarprofilen

Bland Playmakers spelarprofiler återfinns Linda Sembrant i tre av dem; den fysiska, ledaren och den bollspelande mittbacken.

Den fysiska spelarprofilen återfinns i en spelare som är särskilt bra på att vinna tillbaka bollen och fokuserar på dueller. Den fysiska är ofta en spelare som främst spelar som mittback. Ledaren återfinns ofta på en defensiv- och/eller central mittfältsposition som är ledande i både defensiva och offensiva aktioner. En sådan kan spela med lite högre risk än den bollspelande försvarsspelaren. Det innebär att Sembrant också bidrar med lite mer än att bara vara en traditionell mittback offensivt: hon bidrar nämligen med både passningar, carries och har ett lite högre xG-värde än många andra mittbackar.

Konkurrensen i Sverige…

Är och har varit stenhård på mittbackspositionen de senaste åren. Dessutom har Sverige mittbackar med olika profiler och färdigheter, dock ändå skolade enligt den svenska försvarsmodellen där försvar en mot en och tacklingsspel kan vara något som de behöver utveckla när de lämnar Sverige för spel i andra ligor. Värt ändå att tillägga att försvarare som tacklas eller behöver tackla också kan ses som reaktiva snarare än proaktiva då tacklingar kan undvikas om positioneringsspelet är oklanderligt. Som det ser ut just nu så är de främsta konkurrenterna till Sembrant om en startplats i det svenska landslaget; Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson och Nathalie Björn. En sak man bör ta i beaktande när man jämför dessa fyra mittbackar är att alla utom Björn spelar i topp 1-2 lag i respektive ligor där bollinnehavet ofta är lite större än i ett lag som finns längre ner i tabellen. Låt oss jämföra Sembrants landslagskollegors spindlar från Playmaker för att se vilken data som skiljer dem åt, trots att de spelar i olika europeiska ligor.

Magdalena Eriksson, Chelsea FC

Magdalena Eriksson har spelat i Chelsea sedan säsongen 2017/18 och är kanske en av de mest tekniska mittbackarna i den engelska ligan. Liksom Sembrant är Eriksson en duktig passningsspelare men Chelseas lagkapten är också skillad nog för att driva bollen framåt och ta den framåt i planen med aktioner som ökar det egna lagets xT (Expected Threat) och drar sig inte för att använda sin vänsterfot för att leverera ett och annat inlägg. Hon vinner ofta bollen högt på motståndarens planhalva och är liksom Sembrant också en av de bättre i WSL i luftduellerna.

Erikssons spelarprofil återfinns framförallt i ledaren, kanske mer framhävande än Sembrants men också i profilerna den försvarsinriktade och wingbacken. Eriksson har använts, både i klubb- och landslag som ytterback i en fyrbackslinje men också som vänster mittback i en trebackslinje och profilen försvarsinriktad är ofta en ytterback som används i en klassisk 4-4-2 formation. Denne fokuserar mer på den defensiva rollen än den offensiva och den här säsongen har Chelseas kapten inte följt med lika högt upp i anfallet som sin kollega på den andra ytterbackspositionen. Rollen avser mer att skydda sitt eget mål än att följa med upp och generera målchanser. Men det intressanta med Eriksson är att hon också kan användas med sina styrkor i profilen wingback: En spelare med den här profilen täcker ofta en stor del av planen och springer upp och ner längs med hela planen. Fokuset ligger på att hålla planen bred när laget har bollen och att bidra lika mycket i det offensiva som det defensiva spelet. Det gör Magdalena Eriksson till en allroundspelare men med spetskvaliteter.

Amanda Ilestedt, Paris Saint-Germain

Ilestedt har varit en given startspelare i PSG den här säsongen. Kanske är hon den som har en spindel som liknar Sembrants allra mest? Duktig och säker i passningsspelet men också i luften.

Hennes likheter med Sembrant syns också i vilka spelarprofiler hon återfinns i. Exakt samma som Sembrant men med en mycket tydligare profil i den som heter ledaren.

Nathalie Björn, Everton FC

Vad som gör Björn intressant är framförallt två saker; den första är att hon i inledningen av den här säsongen har använts som central mittfältare en del i sitt klubblag och där har vi även sett henne i det svenska landslaget men också just det faktum att Everton inte är sett som ett topplag. Björn är en skicklig passningsspelare som kan leverera passningar som bryter linjer och hon är den som tydligast sticker ut i mätvärdet tackles 90 padj. Everton måste förmodligen försvara sig mer i ligan mot topplagen och just det värdet visar att Björn är skicklig på att tackla för att vinna tillbaka bollen till det egna laget.

Spelarprofilmässigt skiljer sig Björn, liksom Eriksson en del från den traditionella mittbacken, med spetsegenskaper i profilerna regista och ankaret. Registan återfinns ofta på centralt mittfält. Den här profilen har skills som gör att han eller hon kan agera spindeln i nätet mellan backlinje och anfall genom att leverera progressiva passningar som en djupt, sittande playmaker. Ankaret spelar också ofta på centralt mittfält, rollen går främst ut på att vinna tillbaka bollen från motståndaren och när det händer ska spelaren ifråga lämna över bollen till en lagkamrat. Ankaret är starkt relaterad till den fysiska profilen.

Vilka ska då spela mittbackar för Sverige?

Omöjligt fråga att svara på då alla fyra besitter egenskaper som beroende på motståndare kan nyttjas till fullo. En sak är säker och det är att Sverige kan behöva hitta tillbaka till en stabil defensiv organisation som inte gärna släpper in mål. Det finns (tyvärr) två 4-0 förluster rätt färska i minnet, England i EM-semifinalen och Australien på bortaplan i en vänskapsmatch i höstas. Rollen och positionen som mittback kräver i alla fall mer av en spelare i flexibilitet än för tio år sedan där den i dagens sätt att spela fotboll kan ha en väldigt framträdande roll offensivt på flera olika sätt än att bara vara bra på det defensiva. Att besitta alla offensiva egenskaper både med och utan boll samtidigt som man ska vara en klippa i försvaret är vad som krävs av de flesta absolut bästa spelarna i världen här och nu. Peter Gerhardsson har en fin verktygslåda att välja ifrån när han ska utse sina startande mittbackar inför sommarens VM!