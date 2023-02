Seger om kanadensiska strejken: "Kom som en chock"

I sommar väntar VM för Kanada i Australien och Nya Zeeland. Men det är inte frid och fröjd i det kanadensiska fotbollförbundet. I ett uttalande signerat damlandslaget menar man att förbundet kapat resurser inför året.

Man har även fått stöd av herrlandslaget och tillsammans tycker landslagen att ersättningen till damspelarna inte är tillräckligt bra och resurserna alldeles för knappa. Enligt damlandslaget har man fått välja bort träningsläger och minska antalet spelare på samlingar.

Nu regerar Caroline Seger på bojkotten.

- Det kom som en chock för mig, jag såg det på sociala medier. Jag känner ju och har spelat med Sinclair (Christine), men inte pratat med henne. Sånt här händer mer eller mindre hela tiden, det är på klubbnivå, förbundsnivå, och landslagsnivå. Det är tragiskt och tråkigt för jag vet att kvinnliga fotbollsspelare inte skulle uttrycka sig på detta sätt om de inte var felbehandlade, säger hon till Fotbollskanalen.

ANNONS

Under landslagsuppehållet befinner sig Kanada just nu i USA där man tvingas spela under SheBelieves Cup trots att parterna inte är överens. Förbundet hotade med att ta till rättsliga åtgärder om spelarna inte återvänder till arbetet.

"För att vara tydlig. Vi tvingas tillbaka till jobbet. Det här är inte över. Vi kommer fortsätta slåss för allting vi förtjänar och vi kommer att vinna. "SheBelieves" spelas i protest", skrev hon på Twitter.

Svenska lagkaptenen menar att det handlar om pengar och att det är tråkigt att fajtas för något när man jobbar i motvind.

- Man har ju fastbundna händer i dessa lägen. Och jag visste inte att det var på det sättet heller att de kom i ett läge där de kände själva att nu ska vi inte vara med och sedan är man bestämd och det handlar om pengar. Det är tråkigt att fajtas för något när man känner att man jobbar i motvind. Men jag hoppas att det löser sig och spelarna får rätt, vi går inte ut och viftar med hela kroppen om vi inte vet att något är fel.