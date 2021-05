TV: Andersson lugnar om Olsson: "Ska kunna spela på söndag"

BK Häckens vänsterback Martin Olsson, 33, blev nyligen uttagen i Sveriges EM-trupp, men har samtidigt haft skadeproblem i år. Olsson skulle i helgen ha spelat från start mot Varbergs Bois i allsvenskan, men tvingades kasta in handduken under uppvärmningen. Efter det kallade förbundskaptenen Janne Andersson under måndagen in Vejle-backen Pierre Bengtsson till lägret i Båstad.

Nu rapporterar Aftonbladet att Olssons skada är vara värre än befarat och att han därmed kan missa sommarens EM. I sådana fall lär Bengtsson få en plats i EM-truppen.

Sveriges förbundskapten Janne Andersson lugnar i sin tur kring Olssons skada. Vänsterbacken har blivit undersökt på landslagssamlingen i Båstad, men har åkt tillbaka till Göteborg för att ladda upp med Häcken inför söndagens final mot Hammarby i svenska cupen. Han förväntas sedan ansluta till Blågults EM-uppladdning igen.

- Det är korrekt att Martin var här. Exakt vad undersökningen ledde till vet jag inte men jag har inte hört något annat än att han ska kunna vara aktuell för att spela på söndag (i cupfinalen). Han var öm i sin vad. Vi får se dag för dag och hur det utvecklar sig, säger förbundskaptenen under presskonferensen.

Även Werder Bremens svenske vänsterback Ludwig Augustinsson har skadeproblem. Han kom inte till spel i helgen i Tyskland på grund av muskelbesvär.

Förbundskaptenen känner inte oro över Augustinssons skada.

- "Ludde" kommer rehabilitera hela den här veckan, men vi bedömer att det inte är så allvarligt att EM ska vara i fara. Han kommer hit under morgondagen och så får vi ta det därifrån, säger Andersson.