TV: Förbundskaptenen: "Min 41:a landskamp - kan inte komma på att vi underskattat någon"

Sverige ställs under torsdagskvällen mot Färöarna i EM-kvalet. Janne Anderssons svenska landslaget har inför samlingen haft problem med skador i truppen och med att ett antal spelare inför samlingen som haft ont om speltid i respektive klubblag.

Under torsdagens presskonferens bekräftade däremot förbundskaptenen att samtliga spelare i truppen är tillgängliga för spel i bortamatchen.

- Jag utgår från att det är skadefritt, men med matchandet får ni se i morgon hur jag tänker, men alla är tillgängliga, säger han under presskonferensen.

Andersson har dessutom inga planer på att vila spelare mot Färöarna inför söndagens, på pappret, lite tuffare möte med Norge på Friends Arena.

- Inte utifrån perspektivet att vi inte tar den här matchen på tillräckligt allvar. Jag kommer att ställa det laget på benen i morgon som jag bedömer har störst chans att vinna den matchen.

Samtidigt menar förbundskaptenen att konstgräset på Färöarna kan spela in i laguttagningen, då det kan slita på spelare, som till vardags, inte spelar på konstgräs.

- Det kan det göra. Det kan vara en sån del. Alla omständigheter väger jag in, precis som jag beskrev när jag tog ut truppen. Man väger in massa delar i det här och sedan hur mycket det ena väger mot det andra är ingen fast vetenskap. Men det är en del att värdera i det här sammanhanget, så är det absolut.

Andersson är också tydlig med att det inte kommer att ske någon underskattning.

- Förhoppningsvis märker man aldrig det och det är ju förhoppningen. Vi förbereder spelarna på precis samma sätt inför den här matchen med upplägg taktiskt och så vidare, men med inriktning på det här motståndet. Mängden information och hur vi gör i genomgångar och i praktiken är samma som i förra matchen mot Spanien, säger Andersson.

Förbundskaptenen fortsätter:

- Vårt sätt att förbereda spelare är med smama rutiner och samma scouting av motståndare. Vi har sett dem precis lika mycket och pratar ungefär lika mycket om motståndet och om vad vi själva ska göra. Det är väl min och Peters 41:a landskamp i morgon och jag kan på rak arm inte komma på att vi har underskattat någon moståndare någon gång under de här tre åren. Jag tycker att killarna varit jäkligt duktiga på att hantera matcherna på det sättet. Det är på planen det avgörs. Vi kan sitta här och spekulera hur länge som helst, men det är de elva som är ute på planen i morgon som kommer att avgöra matchen. Jag tycker, genom att vi förbereder dem väldigt väl, gör vi vårt och sedan har spelarna gjort det på dett bra sätt.

Sveriges kvalmöte med Färöarna börjar klockan 20.45 under torsdagen och sänds på TV4, C More Fotboll och streamat på cmore.se.