TV: Guidettis första landslagsmål - på över två år

John Guidetti fick slut på sin långa måltorka under tisdagen. Anfallaren fick chansen från start i mötet med Slovakien – och i den andra halvleken satte han matchens första mål. Målet tillkom efter att just Guidetti först missat Kristoffer Olsson inspel – men sedan fått en ny möjlighet. Den här gången gjorde Alavés-anfallaren inget misstag och via stolpen ordnade anfallaren 1-0.

Senaste gången John Guidetti gjorde mål i A-landslaget var mot Wales den 5 juni 2016, alltså en bra bit över två år sedan.

- Otroligt skönt, säger han till TV12.

- Nu fick jag spela från start här hemma, skönt att göra mål, för jävligt att vi inte vinner matchen. Vi har flera chanser att döda matchen.

John Guidetti har nu gjort totalt två mål i landslaget.

Så här säger han om fullträffen mot Slovakien:

- jag får ett inspel av "Koffe" och ska skjuta men så tar den på Skrtels ben och då kommer den helt fel på mig vilket gör att jag spelar väggspel med deras mittback. Det blev en liten "trippel Messi" som man brukar säga, den studsade rätt bara, säger han skämtsamt.