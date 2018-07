TV: Janne efter Pickfords jätteräddningar: ”Han var man of the match”

Sveriges kvartsfinalmöte med England slutade med förlust 2-0 och respass ur VM för det landslaget. Trots att engelsmännen hade mer boll och skapade en del farliga lägen, var inte Blågult ofarligt.

Marcus Berg hade två farliga avslut. I början av andra halvlek fick han träff med pannan, men Jordan Pickford i Englands mål svarade för en superräddning och i slutet fick anfallare Berg ytterligare en målchans. Då reflexräddade Everton-målvakten och tippade bollen till en resultatlös hörna. Dessutom hade Viktor Claesson chansen att måla för Sverige efter ett fint anfall men återigen kunde Pickford få ut en hand och parera.

- Som helhet har vi gjort det jättebra. Just Englandsmatchen har vi under kontroll tills de gör sitt 1-0-mål. Andra halvlek tycker jag är bra och vi har tre 100-procentschanser där deras målvakt blir man of the match, säger Janne Andersson i intervju till Fotbollskanalen.

- Vi kommer inte upp på den allra högsta nivån som hade behövts, men vi är inte långt ifrån.

Andersson är ändå stolt över insatsen i mästerskapet.

- Det är väl surt att åka ut men om man lyfter blicken lite och kollar på helheten ska vi vara stolta. Det är bara fyra lag kvar och då är vi femma i världen, avslutar förbundskaptenen.