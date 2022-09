Därför lämnade Svanberg Serie A för Bundesliga: "Vill få till nya delar i mitt spel"

Efter fyra år i Bologna valde Mattias Svanberg i somras att byta klubb till Wolfsburg. Nu berättar han om beslutet.



- Jag ville ha en ny utmaning. Jag hade fått en bra utveckling i Italien och älskade att bo där. Samtidigt ville jag testa något nytt och Wolfsburg kändes som ett bra val, säger han och fortsätter:



- Det är en annan typ av fotboll som kan passa mig bra. Jag vill få till nya delar i mitt spel och lära mig nya saker för att bygga på mig så mycket erfarenhet som möjligt. Jag kände att det kunde utveckla mig mest som spelare. Från den tyska fotbollen kan man lära sig mer fysisk fotboll, mer böljande med snabba omställningar med mycket maxlöpningar.



På planen har den första tiden i Tyskland varit ganska tuff då Wolfsburg ligger näst sist efter de sju första omgångarna. Svanberg har startat i fem matcher och hoppat in i två.- Det har ändå varit okej. Klart att jag hade velat att det gått lite bättre för laget, men personligt är jag nöjd hittills. Det har varit lite upp och ner, jag hade det tufft de första tre-fyra matcherna med att komma in i tempot. Inte att det går för fort utan att det svänger en del.- I Italien är man vad vid att ena laget har lite mer possession och sedan vinner man tillbaka bollen och har den lite. Men jag har kommit in i det mer och mer och behärskar det spelet.- Det har varit en omställning. Jag har bott på hotell hela tiden så jag har inte riktigt fått hela upplevelsen, men det är klart att det är skillnad. Det är klart att det är olika kulturer, men för egen del känns det tryggt och bra, säger han.I Bologna bor det nästan 400 000 människor, medan det i Wolfsburg bor ungefär 124 000.- Det är stor skillnad jämfört med Bologna. Det är inte en lika stor stad som Bologna. Inte lika mycket folk. Det påminner mer om en svensk ort och det känner jag mig ganska trygg med.

Saknar du den italienska matkulturen?

- Inte just nu, men det kanske kommer.

Har du fått någon tysk matfavorit?

- Nej faktiskt inte. Jag äter oftast på anläggningen efter träning. Då är det ofta bra mat för oss spelare. Så det har inte blivit någon bratwurst än, men det kanske kommer.