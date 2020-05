Storseger för Hertha Berlin i omstarten - körde över Hoffenheim på bortaplan

Efter en mållös första halvlek körde Hertha Berlin gasen i botten under den andra. På under 20 minuter blev 0-0 till 0-3 när huvudstadslaget körde över Hoffenheim i omstarten av Bundesliga.

Efter sex matcher i följd utan seger hoppades Hoffenheim bryta den negativa trenden när Hertha Berlin stod för motståndet i Bundesliga-omstarten. Men efter en kollaps i den andra halvleken kunde istället gästerna pricka in tre mål och inkassera lika många poäng.

Precis som mellan Uwe Röslers Fortuna Düsseldorf och Paderborn var det en både något trevande och mållös första halvlek mellan hemmalaget Hoffenheim och huvudstadslaget Hertha Berlin. De förstnämnda var det lag som hade mest boll, men att förvalta innehavet verkade vara desto svårare. Brassen Matheus Cunha skapade förvisso en rätt hygglig målchans när han testade Hertha-keepern Rune Jarsteib, men det var å andra sidan en av mycket få möjligheter under de första, mållösa, 45 minuterna.

Om den första halvleken var ett målsnålt sömnpiller var den andra det motsatta. Målkalaset under de resterande minuterna inleddes i den 58:e då Hoffenheim-försvararen Kevin Akpoguma skickade in bollen i eget mål. Bara två minuter senare var det dags igen. Efter ett välplacerat inlägg kunde 35-årige Vedad Ibisevic nicka in utökningen. Men än värre skulle det bli.

Dryga kvarten senare rundade kvicke Cunha syndabocken Akpoguma och tog sig runt på vänsterkanten för att avslutningsvis placera in 3-0. Ett mål som blev matchens sista.

Förutsatt att inget oväntat sker i den tyska smittspridningen spelar Hertha Berlin härnäst ett rivalmöte mot Union Berlin kommande fredag. Hoffenheim möter å sin sida tabelljumbon Paderborn dagen därpå.