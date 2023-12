Danska klubbar kontaktade - MFF:s svar om nya "superligan": "Kan inte se behovet"

Super League-klubbar utmanade Uefa i EU-domstolen - efter att ligaprojektet kollapsat under 2021. Under torsdagen gav EU-domstolen Super League-klubbarna rätt, och slog fast att "Fifas och Uefas regler som gör andra nya fotbollsprojekt, som Super League, beroende av deras godkännande är olagliga". Därmed öppnade EU-domstolen upp för superligor, då Uefa alltså inte anses ha exklusiv kontroll över den europeiska fotbollen.

Efter beslutet gick företaget A22, som låg bakom Super League-projektet, ut med ett förslag om en ny superliga med 64 lag i tre olika divisioner på herrsidan, samt en ny superliga med två 32 lag i två olika divisioner på damsidan.

Nu uppger danska TV2 Sport att minst två danska klubbar - FC Köpenhamn och Brøndby IF - har blivit kontaktade av A22, som alltså just föreslagit en ny superliga.

FCK:s kommunikationschef Jes Mortensen bekräftar att klubben haft ett informellt samtal med A22, men att det inte handlade om en ny superliga.

- Det är korrekt att vi fick ett väldigt informellt samtal för ett och ett halvt år sedan, men det handlade inte om huruvida vi var intresserade av en superliga eller liknande, säger Mortensen till den danska sajten bold.dk och fortsätter:

- Vi är nöjda med de nuvarande formaten och har inga som helst planer på något annat.

Årets SM-guldvinnare Malmö FF, som är Sveriges mest framgångsrika lag i Europa under 2000-talet, har däremot inte fått ett samtal från Super League-skaparen.

- Nej, säger MFF-vd:n Niclas Carlnén till Fotbollskanalen.

Hur ställer ni er generellt till en superliga?

- Jag kan inte riktigt se behovet av några förändringar från så som ligorna utspelar sig just nu, säger han.

Hur ser du på om ni skulle få frågan att delta?

- Jag vet inte. Jag bryr mig inte så mycket om det i nuläget faktiskt med hänvisning till hur jag svarade på förra frågan.

MFF skriver även senare följande på X:

"Malmö FF är förespråkare av att den europeiska fotbollen växer tillsammans. Vi vill bevara inhemska ligor och säkra kvalificeringen till europeiska tävlingar genom prestationer på planen. Vår vd Niclas Carlnén arbetar aktivt via sin styrelseroll i ECA för att säkra klubbarnas intresse".

Hammarbys vd Richard von Yxkull har heller inte haft kontakt med A22.

- Nej, det har de inte gjort (tagit kontakt), inte med mig i varje fall, och jag har inte hört att de har gjort det med någon annan, säger han till Fotbollskanalen.

Vad skulle Hammarby svara om ni får frågan om att vara med i en superliga?

- Det är en stor fråga, och av samma dignitet som VAR-frågor och sådant. Just nu vet vi alldeles för lite om det här, men mitt svar är att vi nog inte skulle vara med. Vi spelar i Uefas ligor, bland annat med damerna, så det är inte en fråga för oss just nu. Om jag ska vara riktigt ärlig, så har det varit mycket under förmiddagen, och jag har inte hunnit sätta mig in i allt, men på kort sikt betyder det inget för Hammarby. Vi är också en del av ECA, som har ett avtal med Uefa.

Fotbollskanalen har även varit i kontakt med Djurgårdens IF:s klubbchef Henrik Berggren och AIK:s klubbdirektör/vd Fredrik Söderberg, som berättar att de inte har fått samtal från A22.