Cristiano Ronaldo var glödhet i Portugals VM-premiär mot grannlandet Spanien. Real-stjärnan stod för ett hattrick och räddade en poäng för sitt lag med en läcker frispark i slutminuterna.

1-0-målet firade Ronaldo med att klia sig på hakan. Enligt nyhetsbyrån AP så var det en passning till Barcelona-rivalen Leo Messi.

Bakgrunden är att det amerikanska livsstilsmagasinet Paper i början på juni prydde sin förstasida med Messi, som poserade tillsammans med en get - på engelska "goat", som även är en förkortning för greatest of all time (bäst genom tiderna).

Enligt AP imiterade Ronaldo en get för att visa att han är den bäste genom tiderna.