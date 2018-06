En makalös Ronaldo satte fart på VM

En mäktig frispark krönte VM:s mest sprakande match hittills. Cristiano Ronaldo tryckte dit den till 3-3 och en hattrick och må ha hånat Lionel Messi med sin målgest om att portugisen är GOAT – Greatest of all time – och den debatten lär fortsätta i all evighet.

Bara det att Ronaldo gjorde sin 51:a hattrick. Och det samma dag som det kommunicerades ut att han fått en villkorlig fängelsedom och böter på närmare 200 miljoner kronor för skattebrott. Naturligtvis är Ronaldo en spelare som kan hantera sådant tryck, annars hade han inte levererat som han gör år efter år.

Ändå går det inte att sluta fascineras över en spelare som Ronaldo. Med tre mål i landets VM-premiär såg han till att Portugal fick med sig en poäng mot ett Spanien som inte bara reste sig ett par gånger via den kraftfulle Diego Costa utan även kopplade greppet med 3-2 av Nacho. Och spanjorerna borde ha vunnit.

Matchen såg ut att vara avgjord men istället kliver Ronaldo fram och skickar in en boll som flög likt en laserstyrd missil bakom David De Gea i Spaniens mål. Manchester United-målvakten bjöd förvisso Ronaldo på ett av målen och straffen går att diskutera, även om jag förstår att han får den. Frisparken var däremot ren och skär fotbollsporr.

Det var annats en match som inte borde ha fått ta slut och som egentligen hade allt. Bara Diego Costas 1-1 var värt mycket. Även det spanska 2-2 var synnerligen snyggt. Inte heller saknade lagen chanser att göra ännu fler mål i en match där Spanien dominerade och Portugal kontraslog. Om 3-3 var rättvist? Finns väl inget som heter rättvist i fotboll.

***

Tyskarna från Lund levererar en VM-låt som håller, bara in på Youtube och kolla videon och kör hög volym.

***

Inför avfärden mot VM i Ryssland var jag med i Mediabyrån i Göteborgs podcast och blev intervjuad av Adde Larsson. In här och lyssna.

***

Fotbollskanalens VM-tips engagerar och kampen mellan mig och kollega Andreas Sundberg är på allvar. Så här såg det ut när Ronaldo ordnade 3-3 och det var negativt för Sundbergs tips.

***

Iran hade onekligen flyt när ett självmål ordnade 1-0 och seger mot Marocko, men det var häftigt att se scenerna när slutsignalen gick. Stort.Kan också glädjas lite extra över framgång för ett landslag som sliter med sanktioner och andra svårigheter.

Kul också att Saman Ghoddos fick hoppa in och han ordnade frisparken som ledde till målet. En liten delaktighet i en stor seger och det är klart att han valde rätt när Iran ville ha honom, och de var snabbare än Sverige.

***

Apropå spelare som inte är bundna till något landslag så är Loret Sadiku inte bunden till vare sig Albanien eller Kosovo. En spelare för Janne Andersson att kolla in när höstens landskamper närmar sig.

***

Jobb under dagen innebar att vi inte kunde se Uruguay-Egypten. Tyvärr. Även om ingen verkar imponerad eller road av matchen.

***

Fotbollskanalen on Tour om Saman Ghoddos och Irans skräll, om en stram svensk pressbuffé och Alexander Axéns haussande av Marocko.

***

Landslagschefen Lasse Richt är efter 20 år van vid att små grejer blir till feta rubriker i samband med mästerskap. Som Janne Anderssons svit. Eller Lasse Jacobssons spionerande. Eller bråket om Gula Väggen. Eller Zlatans utspel om vem som bestämmer i SvFF.

Även om det inte går att styra allt så vet Richt att det mesta blåser över och den snart pensionerade Richt säger att han blivit lugnare med åren. Vilket nog är sant. Även om han fortfarande kan blixtra till om saker inte går som han vill.

Starkaste minnet är när Richt under EM 2004 kom åkande i en golfbil med Magnus Hedman, Henrik Larsson och nån spelare till när den samlade pressen stod vid ett golfhål och väntade. Spelarna hade en ledig dag och vi skulle få fotografera och få några citat.

Problemet var bara att vi journalister hade blivit placerade vid fel hål… Något Richt såg när han och spelarna kom i bilen i hög fart och landslagschefen kastade sig ur bilen trots att den rullade och han sprang i riktning mot oss samtidigt som han vevade med sin driver.

Bakgrunden till Richts något hetsiga reaktion var att Henrik Larsson under VM 2002 hotat med att åka hem från VM i Japan för att fotografer tog bilder under hans golfrunda. Något Richt absolut ville undvika under EM i Portugal, och det blev inte så även om vi stod kvar vid hålet och fotograferade.

***

Maten i Ryssland har en del att jobba med, men det är en del spännande rätter om man gillar tunga och benmärg och annat som är utanför min fyrkant.

***

Lördag väntar pressträff med Gustav Svensson, Oscar Hiljemark och Sebastian Larsson innan det blir ett kvällsflyg via Moskva till Nizjnij Novgorod där Sveriges VM-premiär mot Sydkorea spelas på måndag. Avspark 15:00 lokal tid, 14:00 svensk tid.

Innan dess blir det svensk träning under söndagen och den klassiska presskonferensen med Janne Andersson och lagkaptenen Andreas Granqvist. Även Sydkorea bjuder på ett liknande upplägg under söndagen.

***

Tycker att gnället på Saudiarabien och matcher som halkar i väg resultatmässigt är tröttsamt. Ingen har krävt stopp för Brasilien eller lag från Sydamerika efter 1-7 mot Tyskland i VM 2014. Då hade ändå brassarna hemmaplan.

Om inte asiatiska lag får vara med i VM så kan de inte utvecklas och ta kliv och bli bättre. VM-historien är fylld av den typen av resultat och det får man leva med. Till viss del är det en del av charmen med ett VM. Så vitt jag vet leder Iran sin grupp före både Spanien, Portugal och Marocko.