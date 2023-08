FEM SPANINGAR: "USA sargat - det ska Blågult ta hem"

Skönt att Sverige kan undvika Nederländerna

Det ska mycket till för att Sverige ska sluta som grupptvåa - det känns faktiskt helt omöjligt. Nederländerna under "nya" tränaren Andries Jonker har lyfts något enormt under världsmästerskapet trots tappet av världsstjärnan Vivianne Miedema som missat VM på grund av en korsbandsskada. Skönt för Sverige att undvika Nederländerna och faktiskt ställas mot USA som sett betydligt svagare ut än Nederländerna under gruppspelet.

Rose Lavelle missar åttondelen – dröm för Blågult

Hur mycket tur kan man ha? En hel del faktiskt, eller kanske inte om man heter USA. Men för svensk del är det otroligt att Rose Lavelle som har varit USA:s bästa spelare under hela turneringen drog på sig ytterligare ett gult kort mot Portugal. Ja, mittfältaren hade ett gult kort sedan innan och kommer därmed att bli kvar på läktaren under åttondelsfinalen. Uppgiften att ta sig till kvartsfinal blir därmed mycket enklare för Blågult om man slutar som gruppetta.

Känner ändå med Portugal - förtjänade en åttondel

Portugal har inte haft ett dåligt mästerskap. Man har faktiskt gjort allt vad man kunnat – att spela 0-0 mot den regerande världsmästaren är inte fy skam. Dock otroligt tråkigt eftersom det inte alls var långt ifrån att man skulle ta sig till en åttondelsfinal, en stolpträff ifrån mer bestämt. Otroligt tråkigt för Portugal som tagit stora steg sedan EM i somras.

USA sargat - det ska Blågult kunna ta hem

USA har aldrig riktigt lyft under Vlatko Andonovski. Det känns som att man heller inte riktigt fått träff under VM. Rent defensivt har man gjort ett godkänt arbete, men framåt har man inte lyckats trots flertal känslor. Det känns som att något skaver och som att Andonovski inte riktigt vet hur han ska hantera problemet.

"Det suger att vi slutar som tvåa, vi ville vinna gruppen. Det här laget har gett allt men vi kunde inte nätet", sade Alex Morgan i sändningen - så just målskyttet är man väl medveten om att det inte fungerar.

Det här ska Sverige (om man slutar som gruppetta) kunna rå sig på, och USA kommer kunna straffas mot Blågult. Här ska man bara vinna.

Därför bör Sverige inte rotera

Peter Gerhardsson var under presskonferensen tydlig med att han aldrig tidigare har använt sig av samma startelva två gånger på raken, förutom nu i de två inledande gruppspelsmatcherna av VM.

"Man ska alltid ändra på ett vinnande koncept", sade förbundskaptenen.

Jag håller inte med. Det är klart att man inte ska ändra på något som fungerar. Det har gått riktigt bra för Blågult och spelarna behöver spelas ihop, de behöver mer tid för att kunna sätta varenda detalj. Jag förstår att man vill avlasta spelare och man vill rotera truppen, men jag tycker att det är helt onödigt – speciellt i och med att alla spelare uppges ha liknande belastning vare sig man tränat eller spelat match.

Peter, rotera inte. Stanna med samma startelva.