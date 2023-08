Terrorhotnivå sätter stopp för svenskt firande - Fredman: "Det är flera skäl"

Säpo beslutade under torsdagen att höja terrorhotnivån i Sverige från tre till fyra på en femgradig skala. Det betyder att myndigheterna gör bedömningen att det är hög sannolikhet att det finns för avsikt och förmåga att genomföra terrorattentat.

Säpochefen Charlotte von Essen menar dock att man ska leva livet som vanligt men att man ska vara uppmärksam på vad myndigheter kan lämna för information.

Under tisdagen skulle det svenska landslaget fira en eventuell VM-medalj på Kungsträdgården i Stockholm. Men man meddelade under gårdagen att det ställs in med hänvisning till den förhöjda terrorhotnivån.

Säkerhetschef Martin Fredman träffade under fredagen medier som är på plats i Brisbane inför Sveriges bronsmatch mot Australien och förklarade mer detaljerat kring det som skett.

- Det är flera skäl. Det är ingenting som uppstod igår, vi hade första mötet i februari om det här som vi alltid gör på mästerskap för att situationen kan uppstå. Det är centralt väsentligt att följa säkerhetsläget för min del, hela tiden. Vi har under våren spelat matcher på ett fullsatt Friends där frågorna varit aktuella. Vi har pratat rätt mycket tre och rätt mycket fyra, men för oss har det inte påverkat så mycket, säger han.

Han fortsätter:

- När det blir en tydlig fyra kring den här hemkomsten där platsen inte är förändrad, där det blir Kungsträdgården som vi planerat för. Att ta ansvar för att samla, vi har räknat med 30 000 på en yta där vi inte har inpasseringskontroll - där vi möjligtvis kan begränsa fordonsrörelse. Det kändes inte som ett seriöst upplägg för att ta ansvar för ett säkert evenemang helt enkelt. Vi kan begränsa ett terrorbrott men vi kan aldrig förhindra det. Det ligger inte på den nivån som vår personal klarar av.

Fredman menar att man redan innan uppgraderingen pratat om att skjuta på firandet men att det inte varit konkret - och att det blev det först under torsdagen.

- Jag har varit i kontakt med säkerhetspolisen och den operativa sidan hos polisen och det de säger till oss är att arrangörerna är ansvariga. Och det ansvaret kände vi inte att vi kan ta riktigt, varken för spelare, ledare eller publiken som kommer dit.

SvFF har kollat på andra möjligheter men rent logistiskt har det varit nästintill omöjligt.

- Vi har försökt titta på andra ställen. Dels är tidslinjen kort och väljer vi då ett annat ställe där det möjligtvis hade gått så hade vi ändå haft en väldigt snäv tidslinje för att flytta över allting. Det fanns andra ställen som vi planerade för.

På frågan om hur spelarna har tagit emot beslutet svarar han:

- Det har varit ett möte i morse tror jag. Vi har försökt att hålla det så mycket från dem som möjligt. Vi har pratat med landslagsledningen, för det är ju ett förbundsbeslut. Då har vi naturligtvis haft kontakt med främst Marika (Domanski Lyfors), sen vill vi inte störa spelarna med det. De är ju inte där än och har inte vunnit någonting. Men självklart har vi haft kontakt och känt på vad de tycker.

Det var först för några dagar sedan som SvFF gick ut med det faktum att firandet kommer att genomföras. Fredman menar att man var tillräckligt optimistiska över att det skulle gå att genomföra då planeringen fullbordades hela vägen fram till en tillståndsansökan.

Det går inte direkt att vara diskret om man tillhör det svenska landslaget heller. Utstyrseln är blå och syns på långa vägar. Men hur det kommer se ut med hemresa är man inte helt säker på hur det kommer bli.

- Det här är inte nytt och vi gjorde analysen när vi åkte hit. Jag har haft ett fantastiskt samarbete med Fifa kopplat till underrättelsetjänsten i Australien och på Nya Zeeland. Det här har prövats varje vecka utifrån våra krav på hur svenskar uppfattas utomlands. För det är ju inte bara i Sverige, det är svenskan i resten av världen som påverkas av riskerna. Vi har fått en oerhört fin uppbackning och vi har sett till att laget ska känna sig tryggt, säger han.

Fredman fortsätter:

- Det har inte funnits någon och det finns inte inför morgondagen någon förhöjd hotbild mot det här laget. De signalerna vi fått hemifrån är att det är nästintill två miljoner som kollat på det här och polisen sa det att vi är svenska folkets kelgrisar på väg hem.

Säkerhetschefen understryker att det inte finns något hot mot svensk fotboll eller landslagsfotboll för den delen. Men att man diskuterat just när man ska ha förbundets kläder på sig och inte, samt om man när man kommer hem ska rata de egna bussarna och köra på mer diskreta.

Han menar också att man kan komma att ha ett internt avslut.

- Det blir ju för att inte bara splittras för vinden. Men det är något som vi håller internt i så fall.

Sverige ställs mot Spanien under lördagen.