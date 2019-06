TV: Marta historisk - först att näta i fem olika VM

En knapp halvtimme in i kvällens möte mellan Australien och Brasilien i VM fick brasilianskorna straff efter att Santos gått omkull i straffområdet.

Marta klev fram och gjorde inget misstag från elva meter när hon gav Brasilien ledningen med 1-0 - ett mål som också betyder att hon blir historisk. Marta har nu gjort mål i fem olika VM-slutspel, något som inget tidigare lyckats med varken på herr- eller damsidan.

Målet betyder dessutom att Marta tillsammans med Tysklands Miroslav Klose har gjort flest mål i VM-historien: 16 stycken.

