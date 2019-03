Försvarskuggen: "Tror ÖSK måste bli bättre på att utveckla unga spelare"

6, 9, 9, 11, 9. Det är Örebro SK:s placeringar i allsvenskan de fem senaste säsongerna. Inför årets säsong är klubben återigen tippad att sluta i mitten. Varför lyfter det aldrig riktigt för Närkeklubben? Försvarsgeneralen Michael Almebäck, som nu är inne på sin fjärde säsong i klubben sedan återkomsten 2016, tror att en bidragande orsak till att klubben aldrig riktigt får ett lyft är på grund av pengar.

- Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det beror på. Men tittar man på det ekonomiska så ser man ju att ekonomiska muskler leder till framgång, så är det överallt i fotbolls-Europa. De med mest pengar vinner oftast, även om det finns uppstickare. Jag tror att ÖSK som klubb måste bli bättre på att utveckla unga spelare och få in pengar på det sättet. Det kanske är någonting som saknats om man ser till vad andra klubbar lyckas ta betalt för sina spelare. Det är ganska stor skillnad och det tror jag man måste bli bättre på. Jag tror man är på god väg att göra det med det nuvarande tränarteamet samt efter omorganisationen i ledningen, säger försvarskuggen till Fotbollskanalen.

Samtidigt som Almebäck tror att klubben behöver bli bättre på att förädla unga talanger så har ÖSK förstärkt med att värva in några yngre spelare. Bland annat har Dennis Collander, 16, Jake Larsson , 20, och Kevin Wright, 23, anslutit till klubben under vintern. Örebro har dock inte bara plockat in löften utan man har också knutit till sig rutinerade pjäser som Martin Broberg, Agon Mehmeti och Viktor Prodell, vilka förmodligen ses som ersättare till Nahir Besara och Kennedy Igboananike.

- Jag tror att de spelarna vi tappade har vi bytt ut mot spelare med lite andra kvaliteter. Det är inte lätt att byta kvalitet rakt av i den här branschen. Vi har fått in Agon (Mehmeti), Kevin (Wright), (Viktor) Prodell, (Daniel) Björkman och Dennis (Collander) samt några yngre spelare. Många pratade om Kennedy (Igboananike) och Nahir (Besara) och hur vi ska ersätta dem, men nu har vi fått in Agon, Prodell och Broberg, så det är lite andra spelartyper som öppnar för ett rakare spel. Både Agon och Prodell är starka i boxen. Det är svårt att jämföra kvalitet mot kvalitet när det handlar om olika spetsegenskaper, men jag tycker att vi har ersatt de spelarna vi tappat på ett väldigt bra sätt.

Samtidigt har försäsongen för ÖSK varit lite knackig. I svenska cupen åkte klubben ut i gruppspelet efter att man förlorat mot division 1-laget Nyköping Bis, kryssat mot IFK Göteborg och vunnit mot Gais. Förlusten mot Nyköping är det som sticker ut allra mest, har det satt sina spår på självförtroendet? Nej.

- Jag tror att folk runtomkring och fans tänkte "katastrof, nu är det skit". Men många bra lag har torskat mot lag i lägre divisioner. Hammarby kryssade mot Eskilsminne och Malmö förlorade mot Öster. Då kan man jämföra Malmös trupp mot vår och då kan man se att de har två elvor som man egentligen kan spela allsvenskan med. Jag tycker inte man kan dra alltför stora växlar av det. Om man ser till övriga Europa och cupspel så är det alltid skrällar. Jag skulle säga som såhär: om man möter ett division 1-lag kanske man torskar en, kryssar en och vinner åtta. Det var ett bottennapp och man får lära sig av sådana matcher också.

Om försäsongen i övrigt tycker Almebäck att klubben blandat och gett.

- Det har varit lite från match till match, vissa matcher har anfallsspelet varit bra och i andra matcher har defensiven varit bra. Det har varit lite till och från, men det känns som vi är längre fram vid den här tidpunkten än vad vi var förra året. Sedan är det väl ingen match som är hundraprocentig hittills, men det känns som vi har en relativt hög högstanivå både anfalls- och försvarsmässigt.

Tränaren Axel Kjäll leder laget även i år. Kjäll fick huvudansvaret för laget för drygt ett och ett halvt år sedan och hans idéer och filosofi börjar sätta sig allt bättre. Det är någonting som talar för laget i år, spelarna är på det hela med vilka ramar som gäller.

- Med tanke på att vi spelar på samma sätt i år så sitter det bättre. Jag tror att alla spelare är mer införstådda i vilka roller man har beroende på var man spelar på planen. Där ligger vi betydligt längre fram än vad vi gjorde förra säsongen.

- Vi är ett par spelare som har spelat ihop under ett par år och Axel har fått bygga upp det här under två år så det är jättebra och positivt. Jag tror kontinuitet är viktigt samt att man känner att man har en tränare som man nästan vill dö och ge allt för. Det tror jag Axel har en bra förmåga att få fram hos oss och sedan gäller det bara att vi får ut det på planen.

Efter fyra raka säsonger med över 6000 åskådare i genomsnitt på hemmaplan sjönk publikintresset förra året. Under fjolåret landade publiksnittet på Behrn Arena på 5496 åskådare och det var framför allt under hösten som det var alltfler tomma platser på hemmaplan. Varför? Det finns ingen enkel förklaring på.

- Vi hade en bra start förra året och då strömmade folk till arenan men sedan gick det lite sämre ett tag. Jag skulle vilja säga att det är klassiskt Örebro som stad att när det går bra så kommer folk och när det går mindre bra så sviker de. Men det är klart att om vi spelar attraktiv fotboll så vill folk komma och kolla. Sedan tror jag att om man kollar på klubben överlag och jämför med Örebro Hockey så är det lite mer fest och lite mer drag, det tror jag att man kan lära av.

Örebro har de senaste säsongerna haft lite problem med att prestera över en hel säsong. Vissa gånger har laget gjort en bra vår, men har sedan sjunkit i tabellen under hösten. Andra säsonger har det varit tvärtom.

- Det är dags att det blir ett helt år som är bra, men det finns ingen direkt orsak man kan sätta fingret på. Det är väl lite mentalt och tillfälligheter, men det finns inget riktigt bra svar, säger Almebäck och fortsätter:

- Om man säger så här: när man förlorat ett par matcher i rad, oavsett var man ligger i tabellen, tänker man "nu måste vi vinna" och det sätter sig någonstans i det mentala, kanske till och med mer än vad man tror att det gör. Det gäller i sådana fall att jobba med de mentala bitarna och försöka glömma det som har hänt och fokusera vad som väntar härnäst, inte vad som väntar om två-tre matcher framåt. Det tror är nog en stor del för att försöka lösa det.