Örebro SK 2019: "Vem ska göra poängen?"

Placering 2018: nia i allsvenskan

Nyförvärv: Martin Broberg (mf, Odds), Daniel Björkman (b, BK Forward), Dennis Collander (mf, Skiljebo), Jake Larsson (mf, Hammarby), Viktor Prodell (anf, Elfsborg), Agon Mehmeti (anf, Oxford)

Förluster: Sebastian Ring (b, Grimsby), Viktor Tranberg (b, Nordsjälland, åter efter lån), Alfred Ajdarevic (mf, IFK Värnamo(lån)), Nahir Besara (mf, Al-Feiha), Kennedy Igboanike (anf, Al-Hazm)

FÖRSÄSONGEN

Knackig. Laget gick inte vidare från gruppspelet i svenska cupen och det mest anmärkningsvärda från gruppspelet var att laget vann mot Gais (som avancerade), kryssade mot seriekonkurrenten Blåvitt, men förlorade mot division 1-laget Nyköpings Bis. I träningsmatcherna har man blanda och gett, bland annat torskade man mot Elfsborg och vann det genrepet mot IFK Mariehamn.

NYCKELSPELARNA

Självklart betyder lagkaptenen Nordin Gerzic, 35, oerhört mycket för laget med dels sin erfarenhet och dels sin individuella skicklighet. Ytterligare en spelare som kan komma att bli viktig för laget är Filip Rogic. Rogic har smugit lite under radarn när det kommer till poängspelare i allsvenskan, men under fjolåret gjorde han sju mål och två assist i allsvenskan. I Nahir Besaras frånvaro kan Rogic få axla den tidigare poängkungens roll.

GENOMBROTTET

Jake Larsson och Dennis Collander. Larsson, 20, har ett förflutet i Hammarby, men lyckades aldrig roffa åt sig en plats i Stockholmsklubbens A-lag. I Örebro har Larsson omgående fått förtroende och bland annat framträdde han i samtliga matcher i svenska cupen. Dennis Collander, 16, är ytterligare en spelare som ÖSK hämtat in under vintern - ett jättelöfte. Mittfältaren spelade division 2-fotboll redan i fjol och har under försäsongen använts en del i ÖSK:s A-lag

FRÅGETECKNET

Svårt att kringgå tappen av Nahir Besara och Kennedy Igboananike som båda två stod för en hel del poäng under fjolåret. Vem eller vilka ska göra poängen i år? Klubben har förstärkt både anfallet och på det offensiva mittfältet i form av värvningarna av Martin Broberg från Odds BK, Viktor Prodell från Elfsborg och Agon Mehmeti från Oxford. Prodell hade under sitt år i Borås ett högt målsnitt, däremot spelade han inte särskilt många matcher från start och Agon Mehmeti i sin tur hade gått klubblös i åtta månader innan han anslöt till ÖSK. Martin Broberg var den som presterade bäst av dem under fjolåret, fyra mål och sex assist under föregående år i det norska Odds BK.

SNACKISEN

Den något oväntade rekryteringen till kansliet i form av författaren, journalisten och debattören Marcus Birro. I början av februari meddelade ÖSK via sin hemsida att man startat ett samarbete med Birro. Om Birros roll skrev ÖSK följande: "Birro kommer att, via olika kanaler, ge supportrar en större insikt i klubbens arbete samt lyfta Örebro som stad". Birro har till en början på sitt nya uppdrag bland annat figurerat med krönikor på ÖSK:s hemsida och programlett "Studio ÖSK".