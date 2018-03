Gerzic: "Jag vill vinna en titel med ÖSK innan jag lägger av"

Förra året slutade Örebro SK elva i allsvenskan. Under sommaren bytte man tränare, då Alexander Axén lämnade och assisterande tränaren Axel Kjäll befordrades till huvudtränare. Sedan dess har också Daniel Bäckström plockats in som ny assisterande.

Under försäsongen avancerade ÖSK till kvartsfinal i svenska cupen, där det blev förlust med 2-0 borta mot AIK. Så hur mår Örebro inför den stundande allsvenska premiären? Bra, enligt lagkaptenen Nordin Gerzic.

- Jag tror att det här blir bra. Vi har samma lag som förra året, och kryddat det med några fler spelare. Vi har fått in mer speed i laget. Vi har spelat med varandra i ett år och fått in bra spelare. Även om vi inte har gjort så många värvningar så har vi gjort värvningar som vi vetat att vi velat ha. Vi såg ju förra året att när vi väl var på vår topp så vann vi mot vilket lag som helst och när vi spelade dåligt förlorade vi mot vilket lag som helst, säger han.

Hur hittar ni den där stabiliteten som ni vill åt då?

- Jag tror att vi gör det i år. Jag har en känsla av det. Det såg bra ut i cupen och vi är stabila defensivt. Örebros styrka har alltid varit offensiven, den vet vi att vi har i oss, och nu har vi jobbat väldigt mycket med försvarsspelet och fått till det. Nu gäller det att få till en helhet och jag tycker att vi blivit bättre och bättre. Jag är optimistisk inför den här säsongen. Jag tror vi kommer bli ganska obehagliga för många lag.

Hur var tränarbytet i somras?

- Jag tror Axel haft sina idéer med i deras arbete (Axéns och Kjälls) så egentligen blev det ingen jättestor skillnad. Känner man "Alec" (Axén) så väl som jag gör så kunde man förstå att han var dränerad, man såg på honom att han inte brann för det på samma sätt. Han klev av för att han ville och det är klart att det är tråkigt att det hände men nu är det så. Nu är det ny säsong med Axel och jag tycker det fungerar väldigt bra. Så klart är det tråkigt att man inte har Axén som tränare, för man saknar alltid honom. Axén är Axén. Men Axel jobbar på hur bra som helst med Daniel (Bäckström, assisterande tränare), så jag tycker det känns jättebra.

Hur viktigt är det för att ni fick köra med Axels tankar fullt ut under hösten och ta med er det in i den här säsongen?

- Vi kunde ju börja tre månader tidigare med att bygga ett spel inför den här säsongen. När "Alec" klev av var vi ju klara i stort sett, då är det klart att det ger en kortare arbetsprocess för att nå dit vi vill. Istället för att börja om från grunden, vilket vi gjorde med två månader kvar av allsvenskan, så är det klart att det blir skillnad att bygga något när du spelar tävlingsmatcher kontra träningsmatcher. Vi har en stor fördel där, nu när vi hoppar in i det här året. När vi började det här året kunde vi grunderna, det handlade mer om att utveckla.

Under Axel Kjälls ledning spelar ÖSK med ett sorts 3-5-2-/3-4-3-system.

- Vi är mer stabila bakåt med tre backar, men i offensiven spelar vi i stort sett på samma sätt. Vi har skiftat någon position. För mig själv är det ingen skillnad. Vi har slipat på någon detalj men annars är det inga konstigheter. Jag spelar centralt i ett fyrmannamittfält som jag gjort innan, men nu har jag fler folk framför mig och lite fer folk bakom mig. Det är inte så många vid sidorna. Men det har fungerat bra, jag tycker inte det är så stor skillnad.

I Örebro sticker offensiva spelare som Kennedy Igboananike och Nahir Besara ut, men Gerzic menar att truppen innehåller fler guldkorn som de som följer allsvenskan inte har stenkoll på.

- Vi har också andra spelare som media och andra inte sett, som har sjuka kvaliteter. Det är det som talar för oss, det är så många som inte tänker på Örebro. Det är mycket snack om andra lag. Jag tror det gynnar oss. Vi får väl se, men jag är optimistisk.

Gerzic hyllar också allsvenskan som serie.

- Den är grym, det känns svinkul. Det har kommit in mer pengar och bättre spelare. Jag säger det här varje år, serien blir bättre och bättre. Det är magiskt, allsvenskan är grym. Hitta ett lag som kommer bli slagpåse, jag tror inte att det går. Vad kommer skillnaden vara mellan lag fyra och och 14 i tabellen? Det kommer bli sjukt intressant.

I sitt resonemang om kvaliteten på allsvenskan passar han också på att berömma MFF:s tränare Magnus Pehrsson.

- Alla snackar om att Malmö har ett så bra lag, att de har så bra spelare och så vidare. Men det jag tycker om MFF är att de har en bra tränare. Jag tycker han har bevisat det. Det gäller att få ihop alla de bra spelarna och att ha en idé, en tydlighet. Jag tycker MFF varit magiska där, jag tycker Magnus gjort ett väldigt bra jobb.

Hur känns det för egen del inför säsongen?

- Jag är grymt taggad. Det här blir roligare och roligare för varje år, och jag känner själv att jag blir bättre och bättre. Jag tycker det är skitkul med fotbollen.

- Många tror inte på mig när jag säger det, men känner mig inte en dag äldre än 25 år. Och jag tycker personligen att jag gör det bättre och bättre för varje år. Inte för att vara sån, men kolla på alla spelare som spelar framför mig, hur många poäng har de inte gjort varje år? För mig känns det bra. Jag gasar.

Har din roll i laget och klubben förändrats med åren?

- Ja, jag tar mer ansvar, jag är mognare, jag tar hand om lagkamraterna på ett bättre sätt, jag följer klubbens röda linje på ett annat sätt, jag bryr mig mycket mer om medmänniskorna runt omkring. Jag har förstått med åren att fotboll är jävligt roligt om man inte låter något handla om slumpen. Jag har insett att jag ska träna varje dag, göra mitt yttersta och att nästa match är det viktigaste i mitt liv just för tillfället. Jag önskar att jag tänkte så när jag var 20 år. Tyvärr gjorde jag inte det.

- Men jag har blivit en del av inventarierna i ÖSK. Jag har väl totalt 20 år i organisationen. Det är jäkligt kul att spela för ÖSK.

Ditt kontrakt går ut efter den här säsongen. Har ni pratat om en förlängning?

- Ja, vi har haft lite snack om det. Jag är aldrig skadad och fortsätter jag vara skadefri så kan jag spela länge till. Jag ser inte slutet. Sen gäller det att kunna prestera år efter år, men något mer år kommer jag nog spela.

- Vi har tagit upp ämnet men inte riktigt gått in på detaljer. Vi får se när det blir mer konkreta samtal. Det är ingen stress.

Är det i Örebro du ser dig själv även framöver?

- Ja, jag kommer inte spela någon annanstans. Jag är trogen ÖSK.

Funderar du mycket över livet i allmänhet och vad du ska göra efter spelarkarriären?

- Jag har ju börjat plugga (marknadsekonomi), så det är klart att jag börjat fundera lite mer på vad jag vill göra efter karriären. Jag är ganska involverad i samhällsfrågor, jag tycker det är viktigt. Så vi får se, jag älskar fotboll också. Om det blir så att de hittar någon rolig roll till mig i klubben efter karriären eller hur det blir, det får vi se. jag funderar inte så jättemycket på det just nu, men jag vet ungefär vad jag är för människa och vad som driver mig. Då är det något sådant jag ska göra. Jag tänker inte sitta och göra något jag inte vill.

Är du inne på tränarspåret, kan det bli aktuellt för dig?

- Jag har funderat i de banorna också. Det är inget som klickat i huvudet om det nu, men det är inte omöjligt. Jag funderar lite, men jag funderar på mycket annat också. Fotbollen är det roligaste jag vet, så det är absolut inte omöjligt att det blir något sådant. Den dagen jag slutar, när jag landar i det, får jag se vad jag vill.

Gerzic blir gärna kvar inom fotbollsmiljön på något sätt.

- Fotbollen har varit mitt liv sedan jag var sex år, så det är inget jag kastar bort i första taget. Jag älskar fotbollsmiljön överlag. Jag älskar att vara en del av ett lag, det som händer innan träningar, efter träningar, tjafset. Jag gillar det mesta, jag gillar allt. Blir det inget med fotboll kommer jag gå och kolla på fotboll, och skrika på spelarna så som publiken skriker på mig i dag.

Vad ska hinna hända med ÖSK innan du lägger av då?

- Jag har alltid sagt att jag vill vinna en titel. Sen om det är cupen eller allsvenskan... Något vill jag vinna innan jag lägger av. Vinner man en titel i ÖSK, vilket aldrig hänt, så är man...

Odödlig?

- Så är det faktiskt.

- Det är något jag verkligen strävar mot, avslutar Gerzic.