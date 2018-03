Norrköping 2018 - "Förutsättningarna har aldrig varit bättre för Thern"

Placering 2017: Sexa i allsvenskan.

Nyförvärv: Simon Thern (mf, Heerenveen), Isak Pettersson (mv, Halmstad), Lars Gerson (b, Gif Sundsvall), Jordan Larsson (fw, NEC), Hampus Lönn (mf, Assyriska), Ian Smith (b, Santos de Guapiles), Gustav Jansson (mv, Åtvidaberg)

Förluster: Nikola Tkalcic (b, Sarspborg), Mohanad Jeahze (b, BP), Marcus Falk Olander (b, slutat), Aslak Falch (mv, Sarpsborg), Andreas Hadenius (b, Halmstad), Erik Lindell (b, Degerfors, förlängt lån), Hampus Lönn (m, Sylvia, lån), Adin Bukva (a, Åtvidaberg, lån), Pontus Almqvist (m, Varberg, lån)

FÖRSÄSONGEN

Har under våren visat att det bara är ett par klubbar i allsvenskan som har högre potential i sina trupper. Men, de har också visat att de ibland är trögflytande och går för långa perioder där laget är för dåligt. Har fortsatt med sin offensivt balanserade 3-4-3 och bara tappat bänkspelare under vintern.

NYCKELSPELARNA

Det går inte att ignorera Andreas Johansson och Jon Godni Fjoluson. Håller hög klass trots att de ska försvara stora ytor bakåt, och det är egentligen bara de två, Daniel Sjölund, Lars Gerson, och någon till som är etablerade ledartyper i laget.

I övrigt finns det minst två bra startalternativ på alla platser och laget är inte beroende av enstaka spelare. Simon Thern verkar vara satt som den mest givna på mittfältet, där han ska visa att han kan bli en av allsvenskans bästa spelbyggare. Alexander Jakobsen har också varit en förvånansvärt bra värvning, och till det finns Kalle Holmberg, Jordan Larsson, och David Moberg-Karlsson som frekvent kan hjälpa laget att vinna fotbollsmatcher.

GENOMBROTTET

Eric Smith har gått under mångas radar, men han ska vara lite av en motpunkt till de mer glamorösa mittfältskollegorna. Inte genom att spela fult eller för tråkigt, utan snarare förlita sig ännu mer på att förenkla spelet och vara säkring bakåt.

Den tidigare Hammarbyspelaren Ian Smith (ingen koppling till Eric) verkar dessutom ha spelat till sig en startplats som direkt, tekniskt skicklig, och grovjobbsduktig vingback. Vi har tidigare inte hört eller sett mycket kring Arnor Sigurdsson (offensivt allround) och defensiva Alfons Sampsted, men det är två isländska tonåringar som kan ta sig in som möjliga startspelare.

FRÅGETECKNET

Det går att argumentera för att IFK Norrköping sitter på sin bredaste och mest talangfulla trupp under 2000-talet. Då är ju frågan: är det här det IFK Norrköpinglaget där det kändes som att de gick konstant bakåt under ungefär ett års tid, eller det IFK Norrköpinglaget som spelade upp sig under hösten 2017?

Är det ett lag på tydlig uppgång, med ett generationsskifte som har fått den tiden som behövs, eller var fjolårets förbättrade höstresultat mest en produkt av bland annat nyhetens behag med ett nytt spelsystem? Har Jens Gustafsson byggt ett nytt och väl fungerande IFK Norrköping, eller kommer de att skapa en ny tränarlösning under eller efter säsongen?

SNACKISEN

Centralt mittfält såg färdigbyggt ut: Daniel Sjölund, Eric Smith, Gudmundur Thorarinsson, Andreas Blomqvist, och några andra alternativ hade räckt för nästan alla andra allsvenska klubbar. Ändå valde IFK Norrköping att addera Simon Thern.

Som det ser ut just nu är han i centralt mittfältspar med Jakobsen, vilket skulle göra ett redan från början offensivt balanserat lag ännu mer mot samma håll. Men. Det öppnar upp ännu mer för en ännu mer involverad Thern. Kan han nu växla upp och ta en nyckelroll i ett lag som är en möjlig allsvensk guldutmanare? 25 år och i sin favoritposition. Förutsättningarna har aldrig varit bättre.

FOTBOLLSKANALENS TIPS

Alexander Malmkvist: 4

Andréas Sundberg: 7

Aron Forsberg: 5

Jonas Hansson: 6

Ludvig Ternstedt: 6

Martin Peterson: 5

Max Richnau: 6

Olof Lundh: 7

Sebastian Pearson: 8