"RÅP": "Varit mycket snack - ville komma hem så de fick ett ansikte också"

Robert Åhman Persson har som bekant representerat såväl AIK som Örebro och Malmö FF. När han i somras beslutade sig från att vända hem från Portugal blev det dock inget av de tre lagen. Under sommaren presenterades han i stället på en presskonferens av Uppsalaklubben Sirius.

- Den mest meriterade spelaren Sirius tagit hem, konstaterade den dåvarande tränaren Kim Bergstrand på en presskonferens.

Men vad var det som gjorde att valet föll på Uppsalaklubben? Robert Åhman Persson, född och uppvuxen i just Uppsala, berättar att det rent geografiska spelade in, men även att det fanns en annan känsla som lockade.

- Vi fick barn här nere i Portugal och jag och min fru har våra familjer i Uppsala och Stockholm, det var den regionen som vi riktade in oss på. Sedan har det alltid varit snack om att jag ska spela i Sirius någon dag och jag kände att: ”Fan, det är nog läge nu”. Det var ganska tydligt att det skulle bli Sirius faktiskt, säger han till Fotbollskanalen, under en intervju som gjordes på lagets träningsläger i Portugal för drygt en månad sedan.

Var det några av dina tidigare lag som var ett alternativ när du skulle flytta hem?

- Nej, egentligen inte. Jag hade snack med ÖSK, det hade jag, men ville hem till Stockholm/Uppsala-regionen, det fällde avgörandet. Jag hade varit i ÖSK och hade väldigt mycket vänner och minnen kvar därifrån, men ändå var det något som gjorde att jag kände att jag ville ha något nytt också. Att få komma hem till Uppsala och visa upp spelaren och inte bara höra snacket om att jag borde spela i Sirius. Jag ville komma hem så att de fick ett ansikte också, inte bara ett namn. Det var därför.

Hur har det yttrat sig? Snacket om att du borde spela för Sirius.

- Varje transferfönster har det varit snack, man har pratat med den lokala tidningen och släkt och vänner har frågat när man ska spela för Sirius och sådär. Nu var det ett bra läge och det känns bra.

Finns det en extra press på dig, att du förväntas kliva fram på planen?

- Nej, jag tänker inte på det viset utan jag tänker på att jag är en spelare som ska göra mitt bästa för Sirius. Jag tänker inte att jag är viktigare än någon annan på något sätt. Att kliva fram och försöka leda på något sätt - det har jag nog alltid försökt göra i mitt sätt att vara. Sedan har vi många andra duktiga ledare och många andra skickliga spelare som kan leda laget med sina fötter också. Så nej, jag känner inte att jag har en superviktig ledarroll så.

Under försäsongen brottades Robert Åhman Persson med besvär i ena knäet (”ett slitet, gammalt knä”), problem som började redan under hösten efter en smäll. Under vintern har han dock fått ordning på det - och under 2019 kommer ”RÅP” få en viktig roll - som mittback - i en förmodad trebackslinje.

- I Portugal spelade jag mittback i en trebackslinje så det var inte så länge sedan. Sedan under karriären har jag ju varit mittfältare/mittback från och till. Det är en roll jag känner mig trygg i, förklarar han.

Vad skiljer Kim (Bergstrand) och ”Tolle” (Thomas Lagerlöf) mot Henrik Rydström och Mirza Jelecak?

- Nu har de varit här ganska kort tid och jag hade bara Kim och ”Tolle” några månader så det är svårt att säga, men det känns som att Mirza och Henke jobbar lite mer med det moderna - som med periodisering (modell kring träning och återhämtning), den portugisiska modellen som många kör. ”Tolle” och Kim körde en annan väg. Sedan vad som är bäst vet jag inte riktigt. Så länge spelartruppen köper tränarens idé så blir det ofta bra. Än så länge känns det väldigt bra.

Periodisering, var det något du jobbade med även i Portugal?

- Jag hade tre tränare under ett och ett halvt år. De första två var lite ”old school” men det sista halvåret, den tränaren, där var det den nya skolan med periodisering. Det (Jelecaks och Rydströms tankesätt) är väldigt likt sista halvåret i Portugal faktiskt.

Åhman Persson menar att klubben som helhet tagit kliv inför den här säsongen.

- Jag kom i somras så man är ju ny men ändå inte på något sätt. Det känns väldigt bra, vi har fått in lite nytt blod med tränarna och Ola (Andersson, sportchef) och ny fystränare. På den biten har vi tagit ytterligare snäpp, just med Johan (Holmström) som fystränare. Vi har utökat organisationen och fått in bra kompetens där så på så sätt känns det jättebra. Sedan har vi fått in lite nya spelare också.

Under den allsvenska upptaktsträffen i mars tippades Sirius sluta på en 14:e plats. Laget inleder säsongen med bortamöte mot Kalmar FF den 31 mars.