AIK:s derbysvit bruten - blev sju raka allsvenska derbynollor: "Man struntar i personlig statistik"

AIK föll under söndagen mot Hammarby med 2-1 på Tele2 Arena. Därmed bröts AIK:s sju matcher långa allsvenska derbysvit mot Hammarby och Djurgården utan att släppa in ett mål. Inför söndagens match släppte AIK senast in ett allsvenskt derbymål i slutet av september 2017 mot Hammarby på Tele2 Arena. Nu hände det igen, men efter två mål av Vladimir Rodic på samma arena.

Oscar Linnér har svårt att förklara vad som var annorlunda i den här derbymatchen och varför AIK inte var lika stabilt bakåt.

- Sju raka derbynollor… Jag vet inte. De var bra i dag och vi kom inte upp i nivå som lag. De fick in 1-0 i första halvlek och då bröts den sviten, men det var inget jag stod och tänkte på. Det är en ny match och nya 90 minuter. Fokus ligger på att vinna matchen, man struntar i personlig statistik. Det kommer inte att bära AIK framåt och vårt jobb är att bära AIK framåt. Tyvärr lyckades vi inte med det i dag och det är tråkigt, säger han.

Linnér menar samtidigt att AIK inte blev överraskat av Hammarbys offensiv.

- Vi vet att det är ett jättestarkt lag offensivt och om man kollar på lagen som mött dem nyligen som till exempel Göteborg... Spelar man naivt mot Hammarby och pressar dem högt och låter dem kontringsspela vet man att det är ett riktigt vasst lag framåt. Vi försökte helt enkelt att ”shapea” ut dem lite i första halvlek, men de fick någon chans från ingenstans, gjorde 1-0 och då blev det plötsligt en helt annan match. Vi behövde gå framåt, chansa lite och det straffade sig när de gjorde 2-0 på ett friläge i andra halvlek, säger Linnér.

AIK släppte i fjol endast in 16 mål under hela säsongen när laget tog SM-guld. Den här säsongen har Solnalaget släppt in 19 mål på 24 matcher och är just nu fyra poäng bakom Djurgården i serieledning i tabellen.