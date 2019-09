FEM SPANINGAR: "Hammarby vann - men jublade Djurgården högst av alla?"

AIK:s smått otroliga derbynolla bruten

AIK:s vassaste vapen under SM-guldåret i fjol var defensiven. Solnalaget släppte endast in 16 mål under hela säsongen och har även under senaste två åren hållit tätt i de allsvenska derbymötena med Djurgården och Hammarby. Senast AIK släppte in ett mål i ett allsvenskt derby mot något av lagen var i slutet av september 2017 mot Hammarby på Tele2 Arena. Då gjorde Pa Dibba målet.

Den här söndagen, nästan på dagen två år senare, var det dags igen.

Vladimir Rodic bröt i första halvlek AIK:s sju matcher långa derbysvit utan insläppt mål genom att trycka in 1-0 och sedan hyscha åt AIK-publiken. Rodic tog emot en lyftning in i straffområdet och kom lite för enkelt till avslut mot mål. I andra halvlek var det dags igen, ytterligare ett insläppt mål och åter Rodic som målskytt. Firandet? Den här gången liknande målgesten den Cristiano Ronaldo brukar göra. I vilket fall gick det inte, i de två ovan nämnda sekvenserna, att se att AIK hållit nollan i sju raka derbyn. Två bra anfall av Bajen, men AIK brukar inte släppa till den typen av lägen i allsvenskan. Det osade inte sju raka derbynollor.

Rodic visade att han förtjänar en plats i Hammarby

Vladimir Rodic har inte haft en klockren sejour i Hammarby. Under andra halvan av förra säsongen var han mer eller mindre ordinarie i laget och stod för tre mål på 14 matcher i allsvenskan, men har under den här säsongen knappt fått chansen att visa upp sig ordentligt. Nästan bara inhopp.

Därför var målet i förra omgången mot IFK Göteborg efterlängtat för honom och likaså söndagens två mål mot AIK på Tele2 Arena. Rodic gjorde, vid första målet, allt rätt när han tog ner Jeppe Andersens lyftning och sedan kyligt slog in bollen i mål till 1-0. Det osade klass. Andra målet var också vackert. Rodic sprang i djupled, mötte en precis lyftning av Darijan Bojanic, petade bollen förbi Oscar Linnér och rullade sedan enkelt in den i mål till 2-0.

Oväntat? Ja, det är det ju sett till hur den här säsongen sett ut. Rodic har fått ett antal matcher, men främst ställts åt sidan för andra offensiva alternativ. Det var ju i stället Alexander Kacaniklic, Nikola Djurdjic eller framför allt Muamer Tankovic som skulle göra det den här kvällen mot AIK. Inte Rodic. Men nu visade serben sannerligen att han har mycket kvar att uträtta i Hammarby. Känslan är att Rodic den här kvällen, inte bara för supportrarna, även för Bajens ledning bevisade vilken kvalitet han håller och att han har en framtid i klubben. Stenhård konkurrens om startplatserna framöver, absolut - men nu kan väl inte Stefan Billborn peta Rodic?

Hyschande, knuffar och en panna i bröstet

Oj, vad härligt grinigt det var i söndagens derbymatch. Det hör ju som sig bör till med känslor i derbyn och det var det verkligen den här kvällen på Tele2 Arena. Många heta dueller, knuffar, det gamla vanliga, men med ytterligare några heta inslag. Vladimir Rodic hyschade AIK-klacken vid sitt första mål, Oscar Linnér svarade med att springa ut och buffla lite med ett par Bajen-spelare efter målet och i andra halvlek satte Muamer Tankovic en lätt panna i Robert Lundströms bröst. Detta efter att han föll i en duell med AIK-backen i straffområdet. Därefter hettade det till igen. Alexander Kacaniklic slog vid ett tillfälle, trots att det var avblåst, in bollen i mål, medan Linnér sedan puttade omkull mittfältaren. Många heta dueller, som sagt. Det gav matchen extra eldighet.

Hammarbys vände devlis trend - höll ihop hela vägen mot toppmotstånd.

Hammarby har under den här säsongen öst in mål i allsvenskan. Inför den här matchen? Hela 55 mål, klart flest av alla lag i hela serien. Men mot toppmotstånd har det inte blivit idel segrar. Förlust mot Malmö FF borta, seger mot Djurgården hemma, kryss mot IFK Göteborg borta, kryss mot IFK Norrköping hemma, förlust mot AIK borta, förlust mot BK Häcken borta, förlust mot IFK Norrköping borta, seger mot IFK Göteborg hemma. Fyra förluster, två kryss och två segrar mot allsvenskans sju bästa lag inför den här matchen. Hammarby har därmed inte levererat fullt ut mot övriga toppklubbar i år, men vände alltså den trenden lite den här eftermiddagen. Hammarby visade den här gången att anfall är just bästa försvar och att det dessutom fungerade mot ett av allsvenskans absolut bästa försvar. Hammarby behövde vinna den här matchen för att kunna blanda sig i guldstriden på allvar och gjorde i slutändan det. Därmed, sett till årets statistik, får segern ses som extra stark med anledning av att Bajen hade hård press på sig att vinna och gjorde det mot just ett toppmotstånd i ett derby.

Jublade Djurgården högst av alla?

Djurgården toppade inför söndagens derby tabellen med fyra poäng ner till AIK på andraplats, med sex poäng ner till Malmö FF på tredjeplats och med nio poäng ner till Hammarby på fjärdeplats. Därmed skulle bästa scenariot för Djurgården, i den här matchen, vara Bajen-seger eller oavgjort. Nu blev det i slutändan Bajen-seger och därmed är Hammarby med i guldstriden på allvar med sex poäng upp till Djurgården, samtidigt som AIK fortsatt är fyra poäng efter rivalen.

Djurgården, med Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf i spetsen, har i år varit enormt tydliga med att de tar en match i taget, tränar hårt och fokuserar på sitt eget, men det är heller ingen vågad gissning att de nog smålog hemifrån soffan när Kristoffer Karlsson blåste av den här matchen. MFF kan vid seger mot Elfsborg vara tre poäng bakom igen och både AIK och Hammarby är såklart med i guldstriden, men nu har Djurgården på allvar kopplat grepp om SM-guldet. Annat går inte att säga efter den här omgången.