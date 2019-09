TV: Efter turbulensen i fjol - Rodic sänkte AIK i derbyt: "Var skyldig fansen det här"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

När AIK vann SM-guld i fjol befann sig Hammarby-spelarna Vladimir Rodic och Nikola Djurdjic på ”Gnagets” guldfest på en nattklubb i Stockholm. Efter att Rodic under söndagen sänkte rivalen med att göra båda målen i 2-1-segern på Tele2 Arena var han överlycklig, men berättade även att det var ”personligt” för honom.

- Det var väldigt speciellt att göra mål mot just AIK. Jag sa inför matchen att det inte var personligt, men det var det, sa han till C More direkt efter matchen.

I mixade zonen utvecklade spelaren varför han känner att det var ”personligt” att göra mål mot Solnalaget.

- Ni vet vad jag menar med att det var mycket snack om vad som hände förra året och jag känner att jag var skyldig våra fans det här efter det vi gjorde och det här var mitt sätt att ge något tillbaka, säger mittfältaren.

Rodic anser också att Hammarby förtjänade att vinna matchen.

- Det var en bra match. Jag känner verkligen att det var en bra match. Jag tycker att vi var det bättre laget. De hade sina stunder som var bra, men jag tycker att vi spelade bra och förtjänade tre poäng, säger han och fortsätter:

- Jag tror att det är första gången jag vinner mot AIK, då jag heller inte vann med Malmö mot dem. Det är också mycket större här med en mycket större rivalitet. Det är en fantastisk känsla och en fantastisk dag för alla grönvita.

Rodic har under den här säsongen mest fått inhopp och gjorde nu blott sin andra start den här säsongen. Serben startade även i förra omgången mot Blåvitt och är nu noterad för tre mål på två starter i allsvenskan den här säsongen.

- Jag var hela tiden i laget, men spelade inte så mycket. Det har inte varit lätt hela tiden, men jag har hela tiden försökt att vara positiv. Jag känner stöttning från killarna, människorna runt omkring klubben och det är det viktigaste. Jag tränar alltid hårt och någon gång kommer det tillbaka, säger han och fortsätter:

- Som fotbollsspelare måste du respektera tränarens val, även om man inte alltid håller med om det. Jag har på så vis respekterat det. Jag har lärt mig mycket under min karriär. Det blir inte alltid som man vill, men man måste respektera det. Killarna har också gjort det väldigt bra och vi har haft fantastiska resultat, så det har inte riktigt funnits plats för mig att få tillräckligt med speltid. Jag behövde bara jobba hårt och till slut kom chansen.

Hammarby är nu sex poäng bakom Djurgården i allsvensk serieledning. Rodic menar att det är fullt möjligt att ta igen i slutet av säsongen.

- Jag är självsäker inför det. Vi är ett steg närmare, men de är sex poäng före oss och vi har ett derby kvar mot dem. Vi är där och har självförtroende. Jag tycker att vi har en riktigt bra chans att fånga in dem. Vi får se. Det kommer inte att bli lätt, men det är hundra procent möjligt.

