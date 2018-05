AIK:s sportchef: ”Bajens val var modigt - nu har de seriens bästa tränare”

Under söndagen spelas inte ”bara” ett derby, utan också en seriefinal, när Hammarby tar emot AIK på Tele2 Arena.

- Jättehäftigt. En av förmånerna med det här jobbet är att få vara med om toppmatcher, säger AIK:s sportchef Björn Wesström.

Hur ser du på Hammarby som motståndare och det de gjort under våren?

- Häftigt. De gjorde ett modigt val och så här långt är Stefan Billborn (nye huvudtränaren) allsvenskans bästa tränare. Det är häftigt. Det var ingen, varken i media eller utanför, som tippade det. Han har verkligen fått till det och fått den spelargrupp som är där att på sitt sätt fungera. Stefan har erfarenhet från BP i allsvenskan tidigare och det gick ju inte lika bra, och det säger en hel del om hur viktigt det är att matchningen mellan tränaren och spelargruppen är genomtänkt. Det var den uppenbarligen. Hammarby hade en plan där och det ska de ha all respekt för.

Är du nöjd med det ni presterat och fått i resultat hittills i år?

- Nja. Nej. Det är okej, men vi har långt ifrån slagit i taket, säger Wesström.

- Det är detaljer och marginaler, sådana saker. Men det handlar om att få det där med sig, att få en känsla för saker och ting där man får marginalerna med sig. Jag tycker spelartruppen hanterat en ganska turbulent vår utifrån de saker som skett på ett väldigt bra sätt. Om turbulensen, det vill säga skadesituationen, inte hade varit som den varit så hade jag varit mer missnöjd med resultatet. Nu får man ändå se det som godkänt utifrån de förutsättningarna som spelarna har fått och kastats runt i. Spelartruppen tycker jag har gjort det bra.

AIK:s mittback Alexander Milosevic ser fram emot sitt första derby mot Hammarby.

- Det ska bli väldigt roligt. De har gjort bra, det är inget man ska ta ifrån dem. De har kört på och tagit sina poäng, och haft lite flyt. Men de ligger etta och de förtjänar det. De har gjort många mål framåt och det hade bara varit korkat om jag skulle säga något negativt om Hammarby, säger Milosevic.

Nabil Bahoui, forward i AIK, är något överraskad av Hammarbys framfart den här våren.

- Jag tror att även de själva är lite överraskade. Men de ligger där de ligger på grund av att de gjort det bra. Det finns säkert folk som fortfarande tänker: ”När kommer deras dipp? När kommer deras dipp?”, men jag tänker mer på att vi inte nått vår topp än och vi ligger där vi ligger. Så det kan bara bli bättre, säger Bahoui.

Derbyt mellan Hammarby och AIK spelas under söndagen och visas på C More. Avspark 15.00, sändningsstart 14.30.