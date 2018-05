Norling om derbymötet med kompisen Billborn: ”Ska bli spännande att se hans ögon”

AIK befinner sig i en allsvensk toppstrid och under söndagen väntar ett stekhett derby borta mot Hammarby - som leder serien sex poäng före just ”Gnaget”.

- En ynnest verkligen, säger tränaren Rikard Norling om situationen.

Når du fram till spelarna med det?

- Jag tror det. Jag tror de njuter av det här läget. Det är många bra spelare som får uppmärksammat att de är duktiga, och jag tror de tycker om att det uppmärksammas också. De har inga problem med det. De trivs i sin roll som AIK-representanter. Jag upplever det som tydligt i den här gruppen.

Nu ställs Norling mot sin kompis, Hammarbys tränare Stefan Billborn. Båda har en bakgrund hos Brommapojkarna och hösten 2009 var Norling mentor åt Billborn (som då var juniortränare i just BP).

- Han har vetat vem jag har varit och tvärtom, i säkert 20 år. Men sen har vi kanske hittat varandra på ett lite mer halvpersonligt plan sedan 10 år tillbaka, säger Norling.

- Jag är jätte-jätteglad för Stefans skull, i och med att vi känner varandra ganska bra. Vi har lite mer än en yrkesmässig kontakt och relation. Jag är glad att han fick jobbet (i Hammarby) och glad att det går så in i helsikes bra för honom. Sådär osannolikt bra går det.

Norling fortsätter:

- Det här är första gången jag möter honom, tror jag. Det ska bli kul. Det ska bli roligt att ge honom en kram och titta honom i ögonen, ur det perspektivet, när vi står där och det är fullsatt. Jag har träffat på många kollegor i de sammanhangen, men inte honom, och i och med att jag känner honom och kan läsa av ögon och sådär.. så ska det bli spännande att se hans ögon där och då.

AIK-tränaren är imponerad av det Billborn fått ut i Hammarby.

- Jag upplever att det finns en tydlighet under ganska fina och fria tyglar.

- De har varit väldigt starka och fått igång många fina individer, som ”Jille” (Jiloan Hamad) och (Muamer) Tankovic, och sen har de två forwards (Nikola Djurdjic och Pa Dibba). Dessutom har de en fin balans i det som ska försvaras bakom de spelarna. Så det där ska hanteras (av AIK), så är det. Vi kommer förbereda vår matchplan och så får vi se hur det biter.

Norling säger vidare:

- Hammarby leder allsvenskan välförtjänt och har fått en start som är den bästa sedan mannaminne. Det här är en utmaning för oss, inget snack om det.

Är du förvånad över deras framfart?

- Det var ju ingen av oss, bortsett från de själva, som pratade om just den där känslan som de hade, att: ”Det mullrar här”. De hade trubbel med Frej på försäsongen och då är det klart att när de fortsätter prata om att: ”Vi kommer köra över allsvenskan”, i princip. Så då tänker man: ”Jaja, absolut”. Sen visar det sig att de har fog för det som de sa. Då är det klart att det är imponerande, säger Norling.

Derbyt mellan Hammarby och AIK spelas under söndagen och visas på C More. Avspark 15.00, sändningsstart 14.30.