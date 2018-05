Hammarbys succétränare: ”Vi är en pain in the ass på spelarna hela tiden”

Hammarby har åtta segrar och ett kryss efter nio omgångar av årets allsvenska. Under söndagen väntar AIK i en seriefinal och ett stekhett derby, efter en hektisk vår där spelschemat varit rejält tajt. Bajens tränare Stefan Billborn menar att man inte hinner med mycket mellan matcherna, allt bara flyter ihop och efter att ha ställts inför en utmaning lurar nästa tätt bakom.

- Det känns ungefär som att man går på psykofarmaka (läkemedel). Man har inga toppar och inga dalar, liksom. Jag försöker vara fokuserad i nuet och bara göra en snabb utvärdering av det vi gjort och sen förbereda oss inför nästa match, och skrapa ihop laget, säger Billborn.

Tänker ens spelarna just nu, eller rullar det bara på?

- De tänker. För jag är på dem hela tiden. Vi (ledare) är en pain in the ass på spelarna hela tiden, de är tvungna att tänka. Vi är där och skäller, det spelar ingen roll om vi vunnit. Vi är inte nöjda.

- Jag tror inte att spelarna är nöjda på något sätt. Vi tar en match i taget och försöker utveckla vårt spel hela tiden, och jag tycker inte ens att vi varit så bra som vi kan vara. Poängen? jättebra. Spelmässigt? Pendlar otroligt mycket. Vi måste liksom upp, och det är jag övertygad om att vi kommer klara av. Jag tror vi kommer bli bättre och bättre. Sen fungerar ju fotboll så att det inte är säkert att vi kommer ta fler poäng för det. Men jag tror att vi spelmässigt kommer prestera jämnare över tid.

Hur ser du på matchen mot AIK?

- En jättetuff match. AIK är ett jättebra lag, som alltid presterar stabilt. Ibland är de riktigt bra, men det är väldigt sällan de är riktigt dåliga. De är så välorganiserade och vet vad de ska göra. De faller aldrig igenom.

Billborn ser i grund och botten en sak framför sig inför derbyt - ett offensivt och attackerande Hammarby mot ett kanske lite mer avvaktande AIK som kommer vara berett att hugga när Bajen går bort sig.

- Tar vi dumma beslut så kommer de såra oss. Det blir lite två skolor som möts. Rikard (Norling, AIK:s tränare) vill kontrollera ytorna på planen och stänga till. Vi vill ha bollen och kontrollera den. Det ska bli kul.

- Det finns ju fler lag än AIK som spelar med fem backar längst bak, men de är framför allt duktiga på att bestämma var motståndaren ska tappa bollen och sen anfalla därifrån. De andra lagen är inte lika duktiga på att styra just det. Vi känner inte att det här är en examen, men ett delprov. Vi måste göra grejerna rätt nu, annars så kommer vi få lida för det.

Efter succéstarten är glädjen i Bajen-lägret stor - och Billborn märker av att klubbens resultat har en inverkan på de supportrar som stöttar laget.

- Jag förstod när jag kom hit att engagemanget var stort, men jag visste inte på samma sätt som nu att det är sånt otroligt engagemang, och att det påverkar folks vardag så pass mycket som det gör. Det är en ynnest för oss, men också ett jäkla ansvar. Att vi verkligen gör allt vi bara kan.

Hur har den första tiden varit för dig som huvudtränare, att fronta allt?

- Jag försöker bara köra min grej, och också släppa fram andra. De som är runt laget får ta ansvar för sin bit, det är jätteviktigt. Då gör vi varandra bättre. Jag kan också välja när spelarna ska lyssna på min röst, så att de inte är trötta på den när vi ska leverera det som är viktigast för stunden, säger Stefan Billborn.

Derbyt mellan Hammarby och AIK spelas under söndagen och visas på C More. Avspark 15.00, sändningsstart 14.30.