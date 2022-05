Anderssons svar om Danielson-comeback: "Man får ju alltid hoppas"

Marcus Danielson tillhör fortfarande kinesiska Dalian Professional, men tränar med Djurgårdens IF i Stockholm och var under måndagen på plats på Tele2 Arena, då Djurgården slog Malmö FF i allsvenskan. Tidigare under måndagen uppgav Aftonbladet att mittbacken kommer bryta sitt avtal med Dalian Professional, men att det av olika skäl kommer dröja ett par veckor innan det blir officiellt.

Nu går Djurgården-sportchefen Bosse Andersson ut och kommenterar Danielsons situation.

- Jag vet inget mer. Aftonbladet vet mer än vad jag vet i sådana fall, men Marcus tränar med oss. Det är lite frågetecken kring kinesisk fotboll med många utländska fotbollsspelare där, och jag kan inte säga mer. Jag vet inte, säger sportchefen till Fotbollskanalen.

Men det finns en dialog?

- Ja, vi pratar i stort sett varje dag eftersom att han är med oss och tränar. Jag har egentligen inget mer att säga.

Ser du en möjlighet att han spelar med er i sommar?

- Man får ju alltid hoppas och finns det en möjlighet kommer vi ställa frågan.

Under 2019 var Danielson med och ledde Djurgården till SM-guld.