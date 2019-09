Backe om Helsingborgs tränarval: "Namnet Mellberg känns rätt"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Olof Mellberg är ny tränare i Helsingborg. Ett inte helt oävet val, tycker C More-experten Hasse Backe. - Det känns ganska rätt, säger han till Fotbollskanalen.

Under tisdagen meddelade Helsingborgs IF vem kommer att efterträda Henrik Larsson på tränarposten. Valet faller på Olof Mellberg och C More-experten Hasse Backe tror att det kan vara ett sunt val.

- Namnet Mellberg till Helsingborg känns ganska rätt, tycker jag, med tanke på den statusen han har. Helsingborg känner som en klubb som man gissar och tror behöver ett namn.

Backe fortsätter:

- Han är ju hungrig givetvis. Om jag förstår det hela rätt så vill han ha en tränarkarriär och han är ung utifrån det och ambitionen finns där. Jag ser inte något som skulle vara negativt med det, säger Backe till Fotbollskanalen.

Olof Mellberg var mångårig landslagsspelare och på planen var han en ledargestalt.

- Jag tror att om man ser hur på hur Mellberg var som spelare så är det väldigt stor krav-verksamhet. Det gissar jag på passar bra i ett sådant här läge för Helsingborg.

Du är inne på att krav-verksamhet kan passa HIF, varför då?

- Han är ju den typen. Som spelare ville han vinna allt, till och med på träningar med mera. Driver man in det i träningar så får man upp en intensitet också - och den tror jag Helsingborg behöver. Men eftersom man vann mot Östersund kommer laget att klara sig kvar. Det är jag helt övertygad om.

Olof Mellberg blir ny tränare i Helsingborg mitt under ett uppehåll i allsvenskan. Det tror Backe kan vara nyttigt för 42-åringen.

- En plussida här är att komma in under ett landslagsuppehåll. Du får faktiskt bra med dagar att sätta din prägel på laget. Utnyttjar man tiden under uppehåller vad gäller både praktik och teori så har man en bra chans att sätta sin prägel på det.