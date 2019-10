Bosse Andersson: "Det är svårt att njuta"

STOCKHOLM. Hyperviktig match mot Örebro SK. Då är Djurgårdens sportchef Bosse Andersson laddad. - Det är en väldig anspänning just nu, säger han till Fotbollskanalen om läget i allsvenskan.

Han har varit med om att vinna guld med Djurgården förut. När Bosse Andersson återigen nu befinner sig mitt i en allsvensk guldstrid med sitt blårandiga lag medger han att situationen skapar mycket känslor.

- Det är en väldig anspänning just nu, så som allsvenskan varit i år. Det är svårt att njuta, absolut. Det är viktiga matcher vi spelar och det var en väldigt skön seger mot IFK Göteborg senast. Nu har vi allt i egna händer. Jag känner mig lugn med att vi ska göra ett bra resultat mot Örebro, säger Andersson.

Under måndagen väntar ÖSK på hemmaplan och därefter ställs Djurgården mot IFK Norrköping på bortaplan i sista omgången. Den senaste tiden har sportchefen känt av att det börjar dra ihop sig.

- Ni har varit rätt duktiga på att skriva upp det här. För ni tycker ju att det är en rätt rolig allsvenska. Det undgår väl inte någon.

- Man har känt att varje match varit viktig, i synnerhet i måndags när vi spelade efter alla andra och vi hade en svår bortamatch mot Göteborg. Vi jobbar ju för att vi ska göra bra resultat och för att det ska finnas ett stort intresse. Det tror jag vi känt av (skratt).

Hur hanterar ni situationen som ni är i, tycker du?

- Vi har en cool grupp som jag tycker varit väldigt duktig där. Vi har inte pratat guld eller så. Vi har skaffat oss bra förutsättningar och en angenäm position, och det har vi gjort genom att ta en match i taget. Vi har haft otroligt bra kvalitet på varje träning och jobbat hårt för nästa match. Jag har samma känsla nu som när vi åkte till Östersund borta eller Sundsvall borta så jag tycker gruppen har varit fantastisk på den här biten.

Andersson säger sig vara nöjd med det han ser hos tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf, som tidigare bland annat fört upp Sirius från division 1 till allsvenskan.

- De har erfarenhet av det här som spelare och ledare. De har spelat otroligt viktiga matcher med Sirius. De är två väldigt coola tränare som ger en trygghet. De är otroligt coola och ger ett lugn till spelargruppen. Så deras erfarenhet är viktig.

Tror du att ni tar hem guldet?

- Det här (mot Örebro) är en jävligt viktig match. Efter det vet vi vad vi har för förutsättningar. Det är klart att vi har allt i egna händer och hellre har man det så än att man inte har det. Vi har skaffat oss en otroligt bra position, samtidigt vi har stor respekt för både Örebro och Norrköping.

Andersson hoppas självklart på att Djurgården ska ta hem guldet till slut och är medveten om att något annat skulle leda till en besvikelse. Men han vill också poängtera att laget gjort en stark säsong oavsett och påpekar att de 61 poäng som Djurgården har nu vanligtvis räcker till en Europa-plats.

- Alla lag (i guldstriden) har ju vunnit många matcher och gjort en fantastisk säsong. Man måste vara realistisk. Har man över 60 poäng ska man kunna komma till Europa.

Djurgården-ÖSK har avspark klockan 19.00 under måndagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar redan klockan 18.00.