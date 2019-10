Witry: "Vi har ett så bra läge som man kan få just nu"

Vid seger mot Örebro SK under måndagen kommer Djurgården leda allsvenskan med tre poäng inför den avslutande omgången, då laget ska ställas mot IFK Norrköping på bortaplan. Nu ska allt avgöras, helt enkelt.

- Jag mår väldigt bra. Jag kan inte göra något annat än att njuta av det här, säger Djurgårdens högerback Aslak Fonn Witry.

- Vi har väl ett så bra läge som man kan få just nu. Det känns bra. Truppen känns fin, vi är lugna och sansade. Vi pratar inte så mycket om det (läget i guldstriden). Men vi vet självklart att det finns ett allvar med i bilden också.

Han fortsätter:

- Det har inte påverkat oss i träning eller så. Vi pratar lite om det. Det tycker jag är bra.

Motståndaren Örebro ligger i mitten av tabellen och har därmed inte särskilt mycket att spela för.

- Men de kommer nog vara påkopplade. De tycker säkert det är kul att möta ett topplag och ha chansen att kunna förstöra så mycket som möjligt. Men vi ska göra vårt jobb och om vi tar något steg upp i nivå jämfört med förra matchen ska vi vara bättre än Örebro.

2017 var Witry med om att spela upp Ranheim i den norska högstaligan. En erfarenhet som han tror hjälper honom i nuvarande situation.

- Spänningen är väl lite samma, även om allt runt omkring här är väldigt mycket större. Men det betyder, om inte lika mycket, så fruktansvärt mycket där också. Så jag har känt lite på en sådan här situation innan och vet vad jag går för. Så jag tror inte att jag kommer vara mer nervös nu än tidigare, innan ett derby exempelvis.

Formen hos norrmannen? Den men han, trots att han dömer ut sin egen insats mot IFK Göteborg för en vecka sedan, är bra.

- Sämst senast, men nu känns det bra, säger Witry.

Djurgården-ÖSK har avspark klockan 19.00 under måndagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar redan klockan 18.00.