Orosmolnet för Dif - sex startspelare riskerar missa sista omgången

Astrit Ajdarevic, Marcus Danielson, Curtis Edwards, Jesper Karlström, Jonathan Ring och Fredrik Ulvestad. Det är sex tongivande spelare för Djurgården som kommer att få stå över årets sista allsvenska match mot IFK Norrköping om de drar på sig ett gult kort mot Örebro SK under måndagen.



Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand hoppas att spelarna håller sig borta från "onödiga" varningar.

- De måste ju tänka: "Jag kan inte ta ett kort för protest, gest eller någon dum fällning". Men annars pratar vi inte om det. För de måste spela sin fotboll, säger Bergstrand.



Lagerlöf fyller i:

- Ja, de måste försöka vinna matchen.



Kim Bergstrand avslutar:

- Vinner vi inte den här matchen spelar det inte så stor roll om vi inte har någon avstängd i sista omgången.



- Vi får ta en match i taget. Att den klyschan finns är för att den är jävligt bra. Vinner vi inte nu spelar det ingen roll om vi har alla tillgängliga veckan efter.



Vid seger mot ÖSK kommer Djurgården leda serien med tre poäng inför den avslutande omgången.

Djurgården-ÖSK har avspark klockan 19.00 under måndagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar redan klockan 18.00.