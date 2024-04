Fallenius om stenhård konkurrens och hoppas på ännu fler poäng: "Är något jag slipar på"

Förra året var det mycket ut och in i startelvan och när allsvenskan summerades hade Oskar Fallenius gjort två mål och tre assist på 14 starter och tolv inhopp.

Under 2024 har förtroendet varit ännu större och yttern har varit given i startelvan, både i allsvenskan och i cupen.



I de tre inledande matcherna i allsvenskan har 22-åringen gjort en assist och i hans fem matcher i cupen ett mål och en assist.



- Det har gått helt okej. I cupen byggde vi upp ett momentum och jag fick med mig några poäng därifrån och kände mig ganska pigg, speciellt inför genrepet till allsvenskan, säger han och fortsätter:

Annons

- Sedan i de två senaste matcherna nu, mot Sirius och Häcken, har jag kanske inte lyckats lika bra i sista tredjedelen. Det är något jag slipar på, den här sista tredjedelen. Men det flyter på bra på träningarna och alla lagkamrater bygger för att jag ska kunna göra det så bra som möjligt. Det är bara att slipa på den sista procenten och då tror jag att jag kommer att göra en bra säsong.



I 2-1-segern mot Brommapojkarna i slutet av förra säsongen gjorde Fallenius ett mål och en framspelning och då var det en del som trodde att det skulle lossna med poängen.



- Jag tänkte inte så mycket på det. Det var väl samma sak mot Malmö (gjorde ett mål i 2-0-segern i juli), då tyckte folk också att nu lossnar det för honom, men så drog jag på mig en skada. Det kommer när det kommer och jag jobbar stenhårt varje dag och tycker att jag har en bättre start den här säsongen om man jämför med förra året, säger han.

Annons

Det börjar bli rejäl konkurrens på ytterpositionerna nu när Gustav Wikheim och Tokmac Nguen är på väg att bli fysiskt redo för att starta - hur ser du på det?

- Det är inte så konstigt. Vi har ganska många matcher nu som kommer och vi kommer att spela i Europa i sommar. Så vi kommer att behöva en bred trupp. Oavsett om det är jag som startar eller någon annan så känns det som att alla gör sitt för att bidra och för att vi ska lyckas som lag, det är ingen one man show.



Nu väntar alltså derby mot AIK på Friends Arena. Senast lagen möttes där var för ungefär en månad sedan. Den gången var det delade känslor för yttern. Å ena sidan fick han en tuff smäll av Axel Björnström och tvingades avbryta efter bara 25 minuter, å andra sidan vann Djurgården på straffar och tog sig till cupfinal.



- Det ska bli kul med ett derby. Vi är i bra form och kommer från en bra prestation senast vi mötte AIK. Den där situationen var såklart olycklig. Alla har väl sina uppfattningar om den situationen, det som var mest tråkigt var att jag inte kunde spela vidare. Men det där är inget jag kan tänka på när jag går in till den här matchen. Det är fel approach. Det bästa är att nollställa skallen och gå in rakryggad, säger han.

Annons