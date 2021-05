Faltsetas attack på Jeahze: "Jag hatar sånt - man måste markera"

Stundtals var det hetsigt mellan Hammarby och Häcken under lördagen. Tidigt in i matchen hettade det till rejält. Bajens vänsterback Mohanad Jeahze föll i en duell i straffområdet och ropade på straff, men fick inte med sig domaren Kaspar Sjöberg. Häckens mittfältare Alexander Faltsetas reagerade kraftigt mot Jeahze och ställde sig och skrek på motståndaren.

Då klev Hammarbys Astrit Selmani in i situationen, skrek på Faltsetas och allt slutade i gult kort till både Selmani och Faltsetas efter att duon satt sina pannor mot varandra.

- Det var ingen kontakt och han (Jeahze) kastade sig. Jag hatar sånt, säger Faltsetas.

Vad sa du till honom?

- "Ställ dig upp, vad håller du på med?", typ. Och sen blev det lite hetsigt. Astrit kom i full fart och vi var uppe i varv. Det var två hingstar som gick emot varandra. Det var kanske lite onödigt att gå panna mot panna så, men man måste markera också, tycker jag. Jag gillar inte sånt. Att lägga sig i varje duell… det är tråkigt.

Jeahze säger:

- Han skrek: "Ställ dig upp" och sånt skit. Sen skrek han: "Ställ dig upp" igen när jag blev helt överkörd i en situation senare. Då tänkte jag: "Jag kan inte ta honom seriöst om han håller på så".

Att Bajens vänsterback inte säger sig kunna ta motståndaren seriöst har Faltsetas svårt att förstå.

- Säger han det? Då är det lite att ta i, svarar Faltsetas.

Astrit Selmani, som reagerade på Faltsetas agerande mot Jeahze, tonar ner sin varning. Han förklarar att han och Häcken-mittfältaren "snackat ut" om situationen och inte har några problem med varandra.

- Det var ett vanligt gult kort. Vi var frustrerade båda två. Han gick in, jag gick in. Efter det var det bara: "Give me five". Han sa: "Varför gick du in?" och jag sa: "Varför gick du in?", och så skrattade vi. Det är inget mer med det, säger Bajen-forwarden.

- Han stod och skällde på min spelare. Skäll inte på min spelare, då skäller jag på dig. Vi ville ha straff, de blev frustrerade och stod och skrek. Då blev jag frustrerad. Det är fotboll. Sådant kommer hända.

Matchen slutade 1-1. Efter fyra spelade matcher står Hammarby på fyra poäng. Häcken har en poäng.