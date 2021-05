Khalilis besvikelse: "Störigt som fan - såg bilderna framför mig"

Hammarby spelade 1-1 mot Häcken under lördagen. Det efter en insats som både var bra och dålig, enligt mittfältskuggen Abdul Khalili.

- Dålig första halvlek. De fick ett tidigt mål som gjorde att de spelade avslappnat. Det var lätt för Häcken att spela, och vi blev tillbakatryckta. Vi fick inte in bollen i boxen och då fick de inte det där trycket på sig, säger han.

- I andra halvlek fick vi in bollen i boxen. Vi gjorde ett mål och vi fick självförtroende. Tre poäng hade varit jävligt skönt. Men en poäng är bättre än noll.

Just Khalili gjorde Bajens mål. Han styrde in en hörna i nät, via en Häcken-spelare.

Nu har han gjort två mål och en assist på de fyra inledande omgångarna.

- Ja, poäng för mig men vi har bara fyra poäng. Det spelar ingen roll hur många poäng jag gör, om jag har sex eller noll. Det är poängen för laget som spelar roll. Men så klart, det är lite positivt, om man säger så.

Till den här säsongen har Hammarby ändrat om i sin formation. I fjol spelade man med två centrala mittfältare och en nummer tio, som en släpande forward. Nu spelar man med tre centrala mittfältare varav en ligger nedanför de två andra. Khalili spelar som en av två mer framskjutna spelare. Och det gillar han.

- Jag är mer inblandad i spelet. Jag spelar mer centralt. Förra året visste man inte var man skulle lägga mig. Jag spelade lite vänster, lite höger. Jag är bäst som central spelare. Det känns som laget, tränarna och jag själv har hittat min roll nu.

Han grämer sig dock över en frispark i den andra halvleken mot Häcken, vilken tvingade gästernas keeper Pontus Dahlberg till en svettig räddning i höjd med nättaket. Då stod det 1-1 och det återstod bara tio minuter av ordinarie speltid.

- Jag fick till dyket, men den gick ganska centralt (i målet) så det var störigt som fan. Jag ville att den skulle in i mål. Jag såg bilderna framför mig.