Kryss i ångestmötet - Khalili räddade Bajen från förlust

Det var mycket som stod på spel i lördagens ångestmöte på Tele2 Arena. Hammarby, som hade inlett säsongen med tre poäng på tre matcher, ställdes mot Häcken, som inte hade plockat en enda pinne.

Tidigt in i matchen kom så 1-0, och det var gästerna från Hisingen som fick en drömstart. I den åttonde minuten slog vänsterbacken Martin Olsson in ett långt inlägg i straffområdet och där nådde Alexander Jeremejeff högst. Forwarden nickade in bollen i bortre hörnet.

- Skönt. Ett jättefint inlägg av Martin, kommenterade Jeremejeff för Discovery+ i pausen.

Fem minuter efter målet var samme Jeremejeff nära att trycka in 2-0, efter slarv i Bajen-försvaret. Men då kom hemmakeepern David Ousted ut och räddade gästernas avslut.

Hammarby hade mycket boll efter Häckens mål, men skapade inga större farligheter innan pausvilan. Gustav Ludwigson var relativt nära att kunna peta in en kvittering på ett inspel från Astrit Selmani, men i övrigt uteblev målchanser för hemmalaget.

Häcken försvarade sin ledning och tog exempelvis god tid på sig vid fasta sitautioner. Redan i den 25:e minuten fick man en tillsägelse av domaren Kaspar Sjöberg för att det tog för lång tid att sätta igång spelet.

I paus genomförde Hammarby ett byte. Unge mittfältaren Aimar Sher, som fick chansen att starta istället för Darijan Bojanic, klev av. In kom just Bojanic. Och i den 55:e minuten slog inhopparen en hörna som Abdul Khalili styrde in i nät via Häcken-backen Joona Toivio. 1-1.

Därefter tryckte Hammarby på för att även få in 2-1. I den 64:e minuten gjorde också mittbacken Mads Fenger mål, men efter viss tvekan från domarteamet dömdes det bort på grund av offside.

Med en kvart kvar att spela var Häckens inhoppare Patrik Wålemark nära att knorra in 2-1 för bortalaget, men hans skott gick precis utanför bortre stolpen.

Sedan var det hemmalagets tur att vara nära ett mål. I den 80:e minuten fick målskytten Khalili till en farlig frispark, som Pontus Dahlberg dock klarade av att rädda till hörna.

Spelet fortsatte att bölja fram och tillbaka, och i den 83:e minuten tvingades Bajen-målvakten David Ousted till en vass räddning när Gustav Berggren spelades fri i straffområdet efter slarv av inhoppande Richard Magyar.

Matchen slutade 1-1 och därmed har Hammarby fyra poäng efter fyra spelade matcher. Häcken har nu plockat sin första allsvenska poäng för året.

Hammarbys lag: David Ousted - Simon Sandberg (Aziz Ouattara Mohammed 82), Mads Fenger (Richard Magyar 82), Jon Gudni Fjoluson, Mohanad Jeahze - Jeppe Andersen, Aimar Sher (Darijan Bojanic 46), Abdul Khalili - Akinkunmi Amoo (David Accam 67), Astrit Selmani, Gustav Ludwigson

Häckens lag: Pontus Dahlberg - Godswill Ekpolo, Joona Toivio, Rasmus Lindgren, Martin Olsson - Alexander Faltsetas, Gustav Berggren - Beni Traore (Patrik Wålemark 63), Tobias Heintz (Ali Youssef 84), Leo Bengtsson - Alexander Jeremejeff