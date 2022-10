FEM SPANINGAR: "Där har Granqvist misslyckats kapitalt"

Degerfors slog in den första spiken tidigt HIF kunde inte fått en sämre start på ångestmatchen. Efter en kort Degerforshörna i den fjärde minuten nådde Diego Campos inlägg Gustaf Lagerbielke, som nickade in sitt tredje mål för säsongen. Det ledde till en matchbild där hemmalaget hade nästan allt bollinnehav men såg osynkroniserat ut offensivt och klarade inte av att skapa heta målchanser i första halvlek. Hemmalaget rivstartade efter pausen och fick tidigt in en kvittering av Amin Al Hamawi. De tryckte på och matchen öppnades upp, samtidigt som gästerna gavs farliga kontringslägen. På tilläggstid satte dock Degerfors spiken i kistan. HIF-målvakten Kalle Joelsson var uppe i offensivt straffområde när Degerfors vann bollen, och inbytte Nikola Djurdjic kunde rulla in 2-1 i öppet mål. Det gav Degerfors ett niopoängsförsprång till HIF och skickade Skånelaget till superettan.

Granqvists misslyckande

När den allsvenska premiärdagen vankades var sportchefen Andreas Granqvist säker på att HIF stod med en trupp slagkraftig nog för återkomsten till serien. Den profetian blev avklädd nästan direkt. Knappt två månader in på säsongen fick tränaren Jörgen Lennartsson sparken och åtta spelare värvades in under sommaren för att rädda det sjunkande skeppet. Sommarförvärvet Thomas Rogne har varit lagets bästa spelare, Armin Gigovic gjorde så gott han kunde med sina rygg- och höftsmärtor under de fem månader han var där, och Amar Muhsin inledde strålande men har liksom hela HIF tynat bort under oktober. HD skriver att klubben gjort 31 olika övergångar sedan avancemanget från superettan - då är inte spelarna som pendlat mellan samarbetsklubbarna Torn och Ängelholm inräknade. Granqvist brinner för sin klubb, men i sportchefsrollen är det sällan dåligt att vara kalkylerande och kall. “Granen” provade precis allt men misslyckades ändå.