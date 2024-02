FEM SPANINGAR: "Det svänger om Bajen - och det är naturligt"

Så var matchen

Första halvlek var jämn och de båda lagen hade övertaget i olika perioder. Offensivt var Hammarby stundtals vasst och skapade en hel del. Centralt hittade man igenom via August Mikkelsen, som var pigg igen, och X-faktorn som Viktor Djukanovic erbjuder är väldigt tydlig. Första kvarten hotade Bajen flera gånger och gjorde två mål. Först stötte Djukanovic in 1-0 från nära håll efter inspel och därefter borrade han in 2-0 i bortre hörnet efter fint förarbete av Mikkelsen. Men det svängde om den här drabbningen och Bajen var inte skicklig nog för att hela tiden skydda sig mot framstötar från Sarpsborg. Hammarby-keepern Oliver Dovin tvingades till flera fina räddningar innan norrmännen gjorde 2-1 och 2-2. Det första kom på hörna och det andra var ett självmål där ett skott touchade på en Bajen-spelare och ställde Dovin helt, efter att Aimar Sher slitit sig loss centralt och satt Sarpsborg i ett spännande läge.

I andra halvlek fortsatte det att hända grejer. Innan Sarpsborg nickade in en hörna till 3-2 var Nahir Besara nära att dundra in ett långskott och 3-3 kom minuten efter norrmännens ledningsmål. Pigge inhopparen Anton Kralj levererade ett fint inspel till Abdelrahman Boudah som tryckte in bollen. I 61:a minuten dunkade Djukanovic in sitt tredje mål för dagen, till 4-3, efter en hörna och två minuter senare kvitterade Sarpsborg igen via ett skott utifrån. Norrmännen var också det bättre laget mot slutet och satte även 5-4.

Att Kim Hellbergs spelsätt kommer leda till baklängesmål innan allt sitter för Hammarby är något de får räkna med, hans Värnamo släppte in många fler mål under hans debutsäsong jämfört med i fjol (47 mot 34). Absolut, Hammarby kommer behöva ta steg och redan i svenska cupen lär det börjar gnällas på sina håll om det läcker rejält bakåt. Ett offensivt balanserat lag blir så klart sårbart vid bolltapp men det finns många spännande saker med Hammarbys spel just nu. Nahir Besara är fin i sin mer tillbakadragna roll och jag tror ingen är orolig för att de grönvita inte kommer kunna göra många mål i år. Och att just den här matchen, mot ett Stefan Billborn-gäng, blev en målfest är ingen skräll.

För tillfället är tilltänkte stjärnnian Jusef Erabi inte riktigt i toppform, han hade bekymmer med att hantera Sarpsborgs mittback Franklin Tebo (tidigare i Häcken). Men man får ge honom tid efter fjolårets skada.

Hammarbys lag: Oliver Dovin - Simon Strand (Markus Karlsson 46), Pavle Vagic, Shaquille Pinas, Marc Llinares (Anton Karl 46) - Fredrik Hammar (Tesfaldet Tekie 71), Nahir Besara, August Mikkelsen - Abdelrahman Boudah (Marcus Rafferty 71), Jusef Erabi (Deniz Gül 86), Viktor Djukanovic (Montader Madjed 86)

Hetsigt

Sarpsborg är ju ett "mini-Bajen" med Stefan Billborn och Joakim Björklund på tränarbänken samt spelare som Junior, Jeppe Andersen och Aimar Sher i truppen. De har också flera andra allsvenska bekantingar. Och det låg någon form av prestige över matchen. Åtminstone blev det hetsigt på planen. Exempelvis såg Aimar Sher övertaggad ut när han nu ställdes mot sitt tidigare lag. Sher - och han var inte ensam om att göra det - klev in väl hårt i dueller. Flera små bråk uppstod och framför allt i första halvlek låg det ett gurgel i luften.

MATCHENS HÄNDELSE

Spökmålet som Sarpsborg dunkade in efter 63 minuter. Det innebar 4-4. Ett långskott borrades in i bortre hörnet. Eller? Sarpsborg-spelarna firade men domarteamet blåste inte för mål. Efter några sekunder tog huvuddomaren en löptur mot sin ena assisterande och pratade med honom i sitt headset. Därefter aviserade han att bollen var inne, varpå frustration uppstod i Bajen-lägret. Bollen stannade alltså aldrig i målburen och gick - om den nu faktiskt var inne - igenom nätet och ut. På tv-bilder ser det ut som att domaren landade i rätt beslut men det är faktiskt inte enkelt att slå fast något. Allt kan hända i försäsongsmatcher i Spanien!

FRÅGETECKNET

Hur ska Hammarby få plats med alla fina centrala spelare? Tesfaldet Tekie har ju hämtats hem från sitt Cypern-lån och han kommer passa fint in i Kim Hellbergs spel. Dessutom tycks ju Bajen vilja satsa på August Mikkelsen och nyförvärvet Oscar Johansson Schellhas samt Nahir Besara känns supergivna i startelvan. Så vad blir lösningen? Möjligtvis att Johansson Schellhas, som kan användas var som helst, utgår från högerkanten.

MATCHENS SPELARE

3: Viktor Djukanovic. Inte alltid delaktig i spelet men när han väl fick bollen så hände det grejer. Då blev det nästan alltid farligt.

2: August Mikkelsen. Återigen bra. Hittade mellanrummet mellan Sarpsborgs mittfält och backlinje.

1: Nahir Besara. Hittade som alltid lösningar med boll.