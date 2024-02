Här är hålet som avslöjar målet: "Besara sa till domaren - otroligt fint"

När Hammarby mötte Sarpsborg under söndagen letade sig ett långskott från norrmännen in bortre hörnet, till 4-4 i den 63:e minuten. Men först fick inte de blåvita målet godkänt. Skottet gick nämligen i nät men studsade sedan ut ur målet och in i reklamskyltarna bakom.

Fotbollskanalen inspekterade nätet på La Quinta Football Center efter slutsignalen och hittade boven i dramat: ett hål i nätet.

Aimar Sher, tidigare i Bajen och nu i Sarpsborg, säger:

- Den var inne. Respekt till Nahir (Besara) som direkt sa till domaren att den var inne. Det var otroligt fint.

Hammarby-kaptenen bekräftar sitt fair play-beteende.

Annons

- Ja, jag sa till. Det var ju mål, säger Besara.

Var det för att det var en träningsmatch som du kunde bjuda på det eller hade du gjort så i en tävlingsmatch också?

- Jag hade nog gjort det i en tävlingsmatch också. Vi får ta det. De gjorde mål. Det var inte tillräckligt bra av oss och de gjorde det bra.

- Jag såg bara bollen gå in i mål, så jag vände mig om. Sen fattade jag inte vad som hände. Det blev reaktioner. Jag tänkte: "Vad händer?". Och sen sa jag att det var mål.

Bajens tränare Kim Hellberg gillar att Besara agerade schysst.

- Kung, säger Hellberg kort.

Besara är för övrigt inte glad över att matchen slutade 5-4 till Sarpsborg och att de grönvita hade problem att täppa till bakåt.

- Vi ska inte släppa till på det här sättet. Vi ska ha bättre kontroll. Offensivt gjorde vi många mål och skapade lägen. Men det var inte tillräckligt bra defensivt. Vi släppte in två fasta situationer och det är inte bra. Sen var det två skott och ett självmål. Det är vad det är. Men det var en dålig försvarsinsats över hela planen, säger Besara.

Annons

Tränaren Kim Hellberg:

- Det blir väl så här ibland när det är träningsmatcher. Vi släppte väl in två hörnor och tre distansskott, eller ett skott som tog på någon. För mig kändes det som att vi inte släppte till så många målchanser men ändå släppte in fem baljor. Det var lustigt.

Oroar det dig alls att det läcker bakåt eller är det något ni får räkna med?

- Det spelar inte så jäkla stor roll i de här matcherna. Jag tror att jag hade varit mer orolig om det slutat 0-0.

- Vi var lite trötta också. Vi har varit här länge och spelarna har tränat väldigt hårt. Det syntes väl lite att vi inte var lika rappa. Vi såg inte lika snabba ut (som tidigare), säger Bajen-tränaren.