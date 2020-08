FEM SPANINGAR: "Ett nyförvärv som hade det tufft"

Bra Häcken som hänger på i toppen

Fjärde raka segern, två raka nollor (mot IFK Norrköping och AIK) och tvåa i allsvenskan (innan MFF-Elfsborg var slut). Häcken fortsätter att vara bra och segern mot AIK var inget undantag. Ingen av spelarna föll ur ramen. Pontus Dahlberg, Rasmus Lindgren, Joona Toivio, Erik Friberg, Daleho Irandust, Ahmed Yasin… ja det var många som gjorde det bra. Starkt att bara ha släppt in 17 mål efter 18 matcher och försvarsspelet var även stabilt mot AIK som hade svårt att skapa chanser. En farlig chans efter 20 minuter släppte man till. Enoch Kofi Adu slog en bra boll ut till höger till Robert Lundström som tog sig förbi Leonard Zuta och tvingade Pontus Dahlberg till en bra räddning Det var först i slutet som hemmalaget matade in inlägg. Målet som avgjorde var klass. Erik Friberg med en passning till Jasse Tuominen som satte den snyggt vidare i djupet till Daleho Irandust som avslutade med en tunnel på försvararen och bollen satt i första hörnet.

Ett nyförvärv som hade det tufft

Det kanske är orättvist att ha höga krav på en spelare som inte har spelat match på nästan ett halvår? Men samtidigt behöver AIK spelare som levererar direkt. Filip Rogic kastades in från start direkt. Rogic löpte mycket och försökte, men det fanns mer att önska med tajming. Kanske inte så konstigt med tanke på att hans senaste tävlingsmatch var den 11 mars? AIK hoppas att han ska leverera direkt och det blir spännande att följa. Rogic senaste mål kom den 22 september 2019, och senaste assisten den 4 november 2019.



Förvånade att Abraham bänkades

När Filip Rogic fick starta så bänkades Paulos Abraham. Det förvånade, dels eftersom Abraham var en av lagets bästa mot Helsingborg, dels med tanke på det nu blev frågetecken över djupledsspelet eftersom Henok Goitom och Kolbeinn Sigthorsson startade i anfallet och båda är bra som target, men då behövs någon annan som kan gå på djupet. Därför kunde Häcken ställa sig högt upp med sitt försvar. När Abraham kom in så blev AIK bättre. Då fick man in en rörligare och kreativ spelare som kunde hota rättvänd och gå på djupet. Med Goitom och Sigthorsson i anfallet borde AIK också kunna trycka in fler bollar i straffområdet, men det var också något som saknades.

Högre och högre snittålder i AIK:s startelva

I premiären var snittåldern i AIK:s startelva på 24,9 år, och då fanns bland annat två 20-åringar, en 18-åring och en 17-åring i startelvan. Efter Rikard Norlings uttåg har startelvan blivit äldre och äldre. Mot Häcken var den på 29,3 år och bara en spelare var under 27 år. Robin Tihi fick inte plats på bänken. Paulos Abraham och Bilal Hussein började på bänken. Dessutom kan det bli så att Mikael Lustig, 33, startar i nästa match, och då ökar på snittet.

AIK var sårbara till vänster

Karol Mets, Eric Kahl och Filip Rogic hade problem med Ahmed Yasin som flöt fram längs sin högerkant. Yasin gjorde en fin insats mot sitt förra lag och skapade oro hos hemmalaget. Det man vill se lite mer av är den där fina poängskörden han hade för tre år sedan. Men spelmässigt var det en fin insats mot AIK.