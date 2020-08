Häcken tycker AIK var lättlästa - innan Abraham kom in: "Då blev det lite mer finess och kreativitet"

AIK skapade en farlig chans. Häckens spelare tycker att det blev svårare när Paulos Abraham kom in. - Då blev det lite mer finess och kreativitet, annars visste man ungefär vad AIK skulle göra, säger Rasmus Lindgren till Fotbollskanalen.

Samtidigt som Häcken hänger på i toppstriden så hänger AIK på i bottenstriden. Efter bortalaget 1-0-seger på Friends Arena är man nu tvåa i allsvenskan.



- Vi gjorde det bra. I första skapade vi också en del chanser, vilket vi inte gjorde mot Norrköping. I andra jämnade det ut sig lite mer, men då försvarade vi oss bra, säger Rasmus Lindgren.



- Vi känner oss i bra form. Vi stänger ner matchen med en kvart kvar men innan det gjorde vi en bra match. Sista tio matcherna har varit bra och vi har spelat bättre och bättre.



På vilka sätt skapade AIK chanser?

- AIK hade bara en riktig chans och det var Lundström i första. Förutom det inget, förrän i slutet då man börjar pumpa in bollar. Men riktigt heta chanser hade inte AIK utom den i första då.



Hur var det att möta Henok Goitom och Kolbeinn Sigthorsson som anfallare - vad ville ni göra mot två starka target?

- Vi ville stå högt och pressa högt, vilket vi framför allt gjorde i första halvlek. Vi vet att det inte är spelare som springer ifrån oss. Då kan man stå högt mot två sådana spelare, så det är rätt gött.



Blev det svårare när Paulos Abraham kom in i andra halvlek?

- Ja, för han la sig i ytan precis framför. Så för då har vi två forwards mot oss och kan inte riktigt gå upp på honom. Då hittar AIK honom en del. Han är rätt bra. Då blev det lite mer finess och kreativitet när han kom in, annars visste man ungefär vad AIK skulle göra.