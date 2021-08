FEM SPANINGAR: "Goitom mästerlig i startcomebacken"

AIK imponerade - men en stolpträff från missräkning

AIK var tunga mot Halmstads BK på Friends Arena. HBK hade stunder med en hel del boll och inspel i straffområdet, men samtidigt är AIK precis som Hallandslaget väldigt stabilt defensivt. AIK skapade även många chanser under hela matchen och borde ha gjort fler mål. Solna-laget var lite ineffektivt och därmed var det i slutändan bara en stolpträff från en missräkning och 1-1. 1-0 är som bekant en skör ledning och när Emil Tot Wikströms avslut gick iväg mot mål och till slut träffade stolpen var det nog många som höll andan bakom Budimir Janosevics mål vid ”Norra Stå”. AIK stod samtidigt i grunden för en bra insats och det är starkt att slå HBK, som kom från sju raka matcher utan förlust i allsvenskan, däribland mot Hammarby på Tele2 Arena och mot Djurgården på Örjans vall.

Goitom mästerlig i startcomebacken

I jämförelse med i fjol har AIK-kaptenen Henok Goitom inte startat i lika många matcher i år. I fjol startade han i 26 av 29 allsvenska matcher som han kom till spel i, medan han i år har startat i sju av 13 seriematcher så här långt. Efter tre raka inhopp var han i kväll tillbaka i startelvan mot HBK, medan Bojan Radulovic fick nöja sig med en plats på bänken.

Då visade Goitom sin klass. Visserligen var det Bilal Hussein som slog den precisa passningen in i straffområdet före 1-0, men det var Goitom som lugnt och behärskat nickade ner till Nicolas Stefanelli, vilket föranledde ledningsmålet. Goitom är mer än en målskytt och är fortfarande viktig för AIK:s anfallsspel. Radulovic lär få speltid när Goitom behöver vila, men serben har inte en enkel uppgift i att ta tillbaka en permanent startplats framöver.

AIK vinner hemma - men borta då?

AIK har nu tagit 20 av 24 poäng i år hemma på Friends Arena. AIK har endast tappat poäng vid två tillfällen i Solna, mot Malmö FF (1-1) och mot Mjällby AIF (2-2). Det är tydligt att det är på bortaplan, som AIK behöver bli bättre. Där har AIK helt enkelt tappat för många poäng. Det är svårt att säga vad som krävs för att laget ska ändra på det. Troligen sitter det lite mentalt, men för att hänga på i toppen hela vägen in i mål krävs fler poäng på bortaplan framöver.

Derbyseger - och AIK är med i guldkampen på allvar

Visst, det har gått 13 omgångar och hälften av allsvenskan är ännu inte spelad, men vid derbyseger mot Djurgården på söndag är AIK i högsta grad med i kampen om SM-guld. AIK är i dagsläget sex poäng bakom rivalen och kan minska avståndet till tre poäng, medan MFF då kan gå upp i serieledning med fem poäng ner till ”Gnaget”. Derbyt är därmed en viktig match om AIK ska blanda sig i toppstriden på allvar och vid seger hade det på många sätt och vis lyft hela laget. Den ”självförtroende-boosten” betyder mer än tre poäng.

HBK:s försvar håller allsvensk toppklass

Inför AIK-matchen hade HBK släppt in ynka tio mål på tolv matcher i allsvenskan. Under måndagskvällen släppte laget in ytterligare ett mål på Friends Arena, men har fortfarande släppt in näst färst mål i serien. Endast Djurgården har hittills släppt in färre mål (åtta stycken) och då är Stockholmslaget i serieledning, medan bollklubben är i mitten av tabellen.

Det är både starkt och imponerande som nykomling. Veteranen Andreas Johansson och rutinerade Joseph Baffo har förstås en stor del i lagets defensiva framgång, samtidigt som målvakten Malkolm Nilsson Säfqvist imponerat, precis som att HBK emellanåt spelat väldigt defensivt med närapå sex backar i stället för fyra. Men oavsett spelstil går det inte att snacka bort. HBK har varit defensivt starkt och väldigt svårslaget under säsongen. Endast fyra förluster. Defensiven håller allsvensk toppklass och lär vara det som i slutändan blir avgörande för att laget säkrar ett nytt kontrakt.