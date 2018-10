FEM SPANINGAR: "Inläggsspel dominerar i två av Sveriges bästa lag"

Inläggsspel dominerar i två av Sveriges bästa lag

Stefan Billborn valde den vänsterback som kunde ta bort flest inlägg (Simon Sandberg), då han tyckte Malmö FF använder sig oerhört mycket av inlägg (MFF slog 61 (!) stycken inlägg mot Gif Sundsvall). Samtidigt hade tolv av Hammarbys senaste 23 mål gjorts i samband med inlägg/inspel från ytterbackar, plus ytterligare ett par-tre-fyra stycken efter andra inlägg.

Samtliga tre mål i dag, och flera av de andra bra målchanserna, kom efter inläggsspel. Två av Sveriges mest framgångsrika och offensiva lag använder sig alltså mycket av ett anfallssätt som är åtminstone ifrågasatt, och ibland kritiserat. Detta utan att behöva spela med två giganter i boxen varje anfall. Framför allt Hammarby har variation i hur de använder kanterna i offensiva zoner. MFF visade mot Sundsvall att de ibland blir för enkelspåriga med sina inlägg, men de har ändå fått ut mer och varierat efter sommarens tränarbyte.

Höger och vänster

Första halvlek handlade mycket om de danska utilityspelarna Björn Paulsen och Sören Rieks, på Hammarbys högerkant och MFF:s vänsterkant. Efter fem minuter hade Rieks redan knuffat omkull Paulsen, och Paulsen hade dobbat Rieks på armen. Det bara fortsatte att öka i hetta, och allt fler spelare liksom drog sig mot det som att planen lutade ditåt.

Arnor Traustason var en av de första att blanda sig i. Sedan kom Vladimir Rodic, Behrang Safari, och ibland Mads Fenger och Jeppe Andersen. Den delen av planen blev söndertacklad och söndersprungen, och det var även där flera av halvlekens bästa målchanser skapades, inkluderat målet.

Vilken jäkla match

Jag har jobbat med Malmö FF i tre säsonger nu, och jag kan inte komma på någon annan match under den tiden där det har varit en sådan spänning. Det var så många anledningar till det. Bägge lagen ville verkligen vinna. Bägge lagen är duktiga på att ösa på framåt. Det finns mycket historik mellan spelarna. Det var en stark publik. Allt som hände under matchen, en match som accelererades av alla heta/fula situationer i början av första halvlek.

Det har definitivt funnits mer välspelade matcher i årets allsvenska, och slutet av andra halvlek var inte skrivet av en briljant manusförfattare (behövs bättre offensiv bredd i Hammarby?), men den här matchen hade totalt sett ett väldigt högt underhållningsvärde.

En debutant och en comeback

Med Johan Wiland borta så fick Davor Blazevic stå, hans debut i Hammarby och hans första match i allsvenskan sedan 2014. Han hade mycket att göra trots att det inte blev många iögonfallande räddningar på linjen, och får väl åtminstone betyget godkänt.

I MFF var Carlos Strandberg tillbaka efter två månaders skadefrånvaro. Viktigt under en tung matchperiod, och nu kan Uwe Rösler varierar sig klart mycket mer i sina anfallsval. Under de två senaste månaderna har han bara haft två renodlade anfallare, och nästan helt saknat spelare att välja mellan. Det återstår att se om Strandberg kan hitta tillbaka till formen han hade under Röslers första matcher.

Ingen SM-guldstrid (?), men het EL-strid

AIK har 58 poäng på 25 matcher, och i och med Hammarbys poängtapp i dag så är det bara IFK Norrköping (50 poäng) som ska kunna ha något kvar att säga till om. Däremot blir det nu en väldigt intressant avslutning kring platserna bakom guldet.

Norrköping 50 poäng (25 matcher), Hammarby 50 poäng (26), MFF 48 poäng (26), Östersund 45 poäng (25), BK Häcken 44 poäng (25). Häcken mot Östersund i morgon kan också komma att avgöra mycket.